Тоня Матвиенко уволилась из университета культуры Поплавского и назвала причину: не могу сидеть на двух стульях

Заслуженная артистка Украины Тоня Матвиенко рассказала, почему уволилась из Киевского национального университета культуры и искусств, президентом которого является исполнитель Михаил Поплавский. 43-летняя знаменитость призналась, что ей было трудно совмещать преподавательскую и творческую деятельность, поэтому она решила сосредоточить внимание на карьере певицы.

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Об этом звезда рассказала Славе Демину в новом выпуске проекта "Муз_Тренд". Она отметила: в течение непродолжительного времени работы со студентами заметила, что у современной молодежи сильное желание петь.

"Я уже не преподаю. У меня за полгода вышло три песни, так давно не было. Я устала. Проработала с сентября по май и сдулась как мячик. Поняла, что я не могу все успевать, знаете, как на двух стульях сидеть ", – поделилась артистка.

По словам Тони Матвиенко в течение года, когда она преподавала вокал в университете, ее приглашали поехать с концертной программой за границу, однако она отказывала из-за ответственности перед студентами. К тому же у исполнительницы уменьшилось количество благотворительных выступлений, что совсем ее не удовлетворяло.

"Я так не хочу. Пока меня приглашают и мне есть кому петь, я лучше буду это делать", – отметила звезда.

Напомним, что в прошлом году Тоня Матвиенко призналась, что после начала полномасштабной войны ни она, ни ее муж Арсен Мирзоян не могут достаточно зарабатывать на творческой деятельности, поскольку большинство их выступлений – благотворительные мероприятия. Знаменитость начала искать дополнительные источники дохода, поэтому пошла преподавателем университета культуры Поплавского. Артистка откровенно отмечала, что главной мотивацией начать работу со студентами для нее было отсутствие денег.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Тоня Матвиенко впервые отреагировала на слухи о романе на стороне с известным певцом.

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