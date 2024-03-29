Напевала 'Гей, соколи': звезду сериала 'Звездные войны: Асока' сняли на видео в поезде 'Укрзалізниці'

Голливудская актриса родом из Украины Иванна Сахно, недавно снявшаяся в сериале "Звездные войны: Асока", напевала народную песню "Гей, соколи" в поезде "Укрзалізниці" перед отправлением. Вероятно, в то время звезда ехала в Варшаву, ведь звучала польскоязычная версия в исполнении мужского хора. Традиция включать тематические песни перед отправкой некоторых поездов присуща железнодорожной компании.

На видео, опубликованном "Укрзалізницею" на своей Instagram-странице, женщина в коридоре купейного вагона приплясывает под песню и шевелит губами в соответствии со словами в ней. Настроение у звезды было отличное.

Когда поезд тронулся, актриса счастливо попрощалась с провожающими, помахав рукой и даже попытавшись высунуть ее из окна.

"И пусть пребудет сила с УЗ. Украинка Иванка Сахно, недавно снявшаяся в сериале "Звездные войны: Асока", напевает "Гей, соколи" в поезде перед отправлением", – подписала видео "Укрзалізниця".

Вероятно, этим поездом Иванна Сахно отправлялась домой в Лос-Анджелес, США, с Киевского вокзала. Актриса-активистка с начала полномасштабного вторжения России осудила вооруженную агрессию, а с мая 2023 года стала амбассадором благотворительного проекта United24.

Как сообщал OBOZ.UA, звезда наотрез отказывается иметь какое-либо отношение к России даже во время актерства. В одном из проектов стриминг-сервиса Netflix она должна была сыграть героиню с российским прошлым, но женщина отказалась от роли и расторгла контракт, за что даже пришлось заплатить.

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