Не впечатлили зрителей: какие страны вылетели с Евровидения 2025 после первого полуфинала

В первом полуфинале Евровидения-2025, который состоялся во вторник, 13 мая, приняли участие 15 стран-конкуренток, в том числе и Украина. Пять стран вылетели из конкурса и не могут принять участие в финале. К счастью, среди них нет украинских представителей.

Видео дня

Напомним, что Украину представила группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Результаты голосования зрителей объявили в прямом эфире. OBOZ.UA транслировал самые главные события в онлайн-трансляции.

Всего в первом полуфинале приняли участие 15 стран-конурсанток. Они, а также Испания, Италия, Швейцария и категория "Остальной мир" голосовали в первом полуфинале.

Страны, которые не прошли в финал Евровидения 2025

Словения

Бельгия

Азербайджан

Хорватия

Кипр

Всего в Евровидении-2025 участвуют 37 стран. В финал попадут до 20 участников полуфиналов.

Ранее OBOZ.UA писал, какие страны прошли в финал Евровидения 2025 с первого полуфинала. Среди них:

Норвегия

Албания

Швеция

Исландия

Нидерланды

Польша

Сан-Марино

Эстония

Португалия

Украина

Напомним, Черногория вернулась на конкурс после двух лет отсутствия, Молдова со своей стороны отказалась принимать в нем участие несмотря на первоначальное подтверждение.

Второй полуфинал состоится 15 мая. В нем будут участвовать 16 стран-участниц. Эти страны, а также Великобритания, Германия, Франция и категория "Остальной мир" будут голосовать во втором полуфинале.

Финал Евровидения-2025 запланирован на 17 мая.

Как известно, Швейцария принимает Евровидение в третий раз, после своей последней победы в 1988 году и Евровидения-1989 в Лозанне.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие выступления на Евровидении попали в когорту самых эпатажных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!