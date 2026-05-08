Нагиев накануне парада в Москве сделал странное заявление о войне и 'героях' на фронте

8 мая, за день до проведения военного парада в Москве по случаю Дня победы, российский актер Дмитрий Нагиев вышел на связь с довольно странным заявлением. Он заговорил о ценности "мирной жизни" и попереживал из-за того, что в наше время "герои гибнут на фронте", хотя этого не должно было бы быть. Более того, артист выдал, что сейчас все стремятся достичь победы "добра над злом", однако, кому именно адресовал эти слова ни разу не отметил.

Нагиев прямо не упомянул о большой войне, вероятно, чтобы не нарваться на проблемы в России, зато употреблял неоднозначные фразы о современной "линии соприкосновения" и беспилотниках, из-за которых гибнут люди. Соответствующий ролик он обнародовал в своих социальных сетях.

"Есть праздники, которые только сеют раздор и взаимонепонимание. День победы – единственный праздник, который объединяет нас, не дает забыть о подвиге обычного человека, народа, о подвиге страны. И нет ничего ценнее мирной жизни, что бы там ни говорили, в память о героях, ради будущего, великого прошлого", – выдал актер.

Впоследствии Дмитрий Нагиев отметил, что и в наше время есть "герои", которые выполняют задачи на линии соприкосновения. Как отметил актер, они не должны умирать, чтобы "расшевелить равнодушных". Однако он не уточнил, о ком именно идет речь – о россиянах или украинцах.

"Как черти летают беспилотники, гибнут люди – так не должно быть и так не будет. С праздником победы нас! Это та самая победа, к которой мы все стремимся. Победа добра над злом, победа света над тьмой, победа жизни над разрушением во имя мирной жизни в нашей стране, с равенством всех национальностей, вероисповеданий и языков", – подытожил звезда сериала "Кухня" безо всякой конкретики.

Парад в Москве

В этом году в Кремле заявили, что парад пройдет не в таком формате, как привыкли видеть россияне: без колонны военной техники и с ограниченным количеством военных. Это объясняют "рисками безопасности" на фоне войны против Украины. В РФ также уже успели предупредить граждан о том, что могут быть перебои или отключения мобильной связи и интернета с 6 по 9 мая. Со своей стороны представители банков и мобильных операторов заявили о возможных проблемах с СМС, оплатами и работой банкоматов.

Что интересно, в этом году освещать парад будут исключительно российские журналисты. Кремль отменил аккредитацию представителям иностранных медиа, среди которых Spiegel, а также телеканалы ARD, ZDF, Sky, агентство AFP, итальянская RAI и японская NHK. Это решение в стране-агрессоре объяснили "изменением формата освещения парада из-за ситуации".

Тем временем власти РФ уже четыре раза успели заявить о так называемом "перемирии" на период празднования 9 мая. Каждое подобное сообщение сопровождалось угрозами о возможных "ударах по Киеву", если объявленный режим будет нарушен.

Как ранее писал OBOZ.UA, Нагиев не впервые делает неоднозначные заявления. Накануне Нового 2026 года он записал ролик, где заговорил об "атаке на себя и на страну", подчеркнув, что находится в России, и поздравил фанатов с Новым годом, пожелав "победы во всем". Хотя обращение было адресовано россиянам, в комментариях под видео появились и пользователи из Украины, часть из которых поблагодарила актера, увидев в его словах скрытый антивоенный подтекст.

