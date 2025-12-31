Нагиев накануне Нового года записал неоднозначное видео: украинцы нашли в нем скрытый намек

Российский актер, известный по сериалу "Кухня" Дмитрий Нагиев накануне Нового года опубликовал видеообращение, которое двусмысленно расценили в соцсетях. В ролике он говорил об "атаке на себя и на страну", подчеркнув, что находится в России, и поздравил фанатов с Новым годом, пожелав "победы во всем".

Видео дня

Несмотря на то, что обращение в Instagram было адресовано россиянам, в комментариях под видео появились и пользователи из Украины. Часть из них поблагодарила россиянина, увидев в его словах скрытый антивоенный подтекст, хотя сам Нагиев прямо о войне не говорил.

Актер лишь попытался откреститься от обвинений в "предательстве", которые посыпались на него после недавних заявлений на премьере фильма "Елки 12".

"Из моих слов сделали атаку. Атаку на меня, атаку на страну, на мою страну. Ведь Дима дома. И все, что здесь происходит, каждого из нас касается в первую очередь", – заявил он.

В комментариях под сообщением появились сообщения на украинском и русском языках, в частности:

"Дмитрий, спасибо большое за поддержку Украины. Привет из Запорожья".

"Он против войны! И этим все сказано!"

"Дмитрий, я помню, как вы с уважением относились к Украине и украинцам! Очень рад, что вы не изменили свое мнение".

При этом ни одного прямого заявления об осуждении войны в обращении не прозвучало.

Реакция российской аудитории оказалась значительно жестче. Часть пользователей обвинила Нагиева в двусмысленности и нежелании прямо обозначить свою позицию. В комментариях его упрекали за "осторожные формулировки", намеки вместо четких слов и попытку остаться в нейтральном поле, не рискуя собственной карьерой.

"Забавно. И с одной стороны, и с другой дифирамбы поют. Разорвали Диму, как игрушку в песочнице. А что имел в виду сам Дима, никто не знает".

"А слабо сделать однозначное и прямолинейное заявление? Задекларировать свою позицию четко и понятно. Без вот этих витиеватых загадочных эфемерных намеков и общих фраз. Простыми понятными словами".

За что оправдывался Нагиев

Волна хейта в сторону Нагиева в РФ поднялась больше недели назад. На презентации фильма "Елки 12" он сказал, что общество устало от военных тем в кино, а пропагандистские фильмы все чаще превращается в якобы серую и грязную реальность.

Эти слова стали поводом для доноса депутата Курской областной думы, который потребовал признать Нагиева иноагентом и лишить его всех заработков в России. Там вспомнили, что в 2022 году актер высказывался против власти РФ, но о самом так называемом "СВО" ничего не говорил.

В то же время сам Нагиев публично не подтверждал никакой политической позиции и избегал прямых заявлений о войне.

Несмотря на критику, он продолжает работать в российском кинематографе и участвовать в новых проектах, что прямо указывает на его поддержку кремлевской политики. Периодически россиянин находится за пределами РФ, однако не разорвал связей с местной индустрией. Сам актер ранее объяснял свое молчание желанием "осмыслить происходящее", и неоднократно подчеркивал, что не хочет делать громких заявлений.

Как писал OBOZ.UA, ранее росСМИ распространили информацию, якобы актер пожертвовал бешеную сумму оккупантам. Впоследствии он опроверг фейк пропагандистов. Российский артист Дмитрий Назаров, который снимался с Нагиевым в "Кухне" выдал его якобы настоящую позицию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!