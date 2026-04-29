'Год не юбилейный': в Кремле нашли новое объяснение, почему парад 9 мая будет без военной техники

В Кремле сообщили, что нынешний парад ко Дню победы пройдет без военной техники. Сейчас это связано с рисками безопасности и тем, что дата не является юбилейной.

В то же время само мероприятие в Москве планируют провести в сокращенном формате. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков для росмедиа.

Известно, что решение об изменении формата парада принималось с учетом текущей ситуации. Российская сторона заявляет о повышенных рисках безопасности, связанных с войной против Украины, и необходимости минимизировать потенциальные угрозы во время массовых мероприятий.

Кроме того, во власти обратили внимание на то, что предыдущий парад был "юбилейным" и проходил в расширенном формате. Так что отсутствие "круглой даты" также повлияло на масштаб события.

"Парад 9 мая пройдет без техники из-за террористической активности Киева и в связи с тем, что год не юбилейный", – заявил Песков.

