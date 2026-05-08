'Первый случай': Кремль отменил приглашение на парад в Москве для иностранных медиа – Spiegel

Кремль отменил аккредитацию иностранных журналистов на освещение военного парада 9 мая в Москве. Решение стало неожиданным для ряда международных медиа, которые уже получили официальный допуск.

В итоге освещать событие разрешили только российским журналистам. Об этом сообщает издание Der Spiegel.

По данным журналистов, Кремль по телефону сообщил об отзыве аккредитации представителям иностранных СМИ, среди которых Spiegel, а также телеканалы ARD, ZDF, Sky, агентство AFP, итальянская RAI и японская NHK.

В российской администрации объяснили это "изменением формата освещения парада из-за ситуации". При этом никаких дополнительных объяснений относительно причин такого решения не предоставили.

Другим иностранным медиа также сообщили, что в этом году к освещению мероприятий 9 мая будут допущены исключительно российские журналисты.

Как отмечает Der Spiegel, это первый случай, когда иностранные СМИ сначала получили аккредитацию на парад, но впоследствии она была полностью отменена.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не рекомендует иностранным представителям посещать Москву 9 мая на фоне продолжения российских атак и угроз. По его словам, Россия стремится получить "разрешение на безопасный парад", но не готова прекращать войну.

