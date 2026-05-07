Россия уже 4-й раз объявила о 'своем перемирии' и пригрозила 'массированным ударом по Киеву' в случае его нарушения

Российские власти и представители страны-агрессора уже в четвертый раз за последние три дня заявили о так называемом "перемирии" накануне 9 мая. Очередное заявление прозвучало сегодня 7 мая от министерства обороны РФ, которое также пригрозило "массированным ударом по Киеву" в случае нарушения этого режима.

Первые заявления о "перемирии" появились еще 4 мая после сообщения диктатора Владимира Путина. Позже похожие заявления делали в министерстве обороны РФ, а также пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. В своих сообщениях российская сторона повторяла тезисы о временном прекращении огня на период празднования 9 мая.

В течение нескольких дней российские официальные лица фактически дублировали друг друга, повторяя сообщения о "перемирии". И каждый раз эти заявления звучали на фоне подготовки к военному параду в Москве. Также прозвучали угрозы о возможном "ударе по Киеву", если объявленный режим будет нарушен.

На этом фоне внимание привлекло то, что Москва несколько раз подряд возвращается к одной и той же теме. Речь идет не только о формальных заявлениях. Российские власти своими повторными заявлениями фактически демонстрируют нервозность и трусость перед 9 мая, опасаясь возможных ударов и последствий для самой РФ.

Новые заявления Москвы

За последние дни российская сторона четыре раза возвращалась к теме "перемирия". Сначала соответствующее заявление прозвучало 4 мая после обращения Путина. Затем его повторило минобороны РФ. Третье заявление прозвучало от Марии Захаровой. И уже 7 мая российское оборонное ведомство снова заявило о "режиме тишины".

"В указанный период все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратят боевые действия. Одновременно прекращаются удары ракетными войсками и артиллерией, высокоточным вооружением большой дальности морского и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанных с ВПК и вооруженными силами в глубине территории Украины. Призываем украинскую сторону последовать этому примеру" – сообщила пресс-служба минобороны РФ.

Одновременно с этим в России усилили риторику относительно возможных атак в период проведения парада 9 мая. В заявлениях российских чиновников также прозвучали угрозы в адрес Киева.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в России заявили о готовности нанести "серьезный и кратный" ответный удар в случае возможных атак во время празднования 9 мая в Москве. Такие заявления прозвучали на фоне возможной атаки украинских беспилотников на российскую столицу.

