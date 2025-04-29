'Начала деградировать': ведущий Соломка назвал певицу, которая утерла нос Тине Кароль на концерте

Телеведущий и шоумен Вячеслав Соломка публично раскритиковал одну из самых успешных звезд современной украинской эстрады – Тину Кароль. В откровенном комментарии он заявил, что певица потеряла "огонь", когда-то делавший ее выступления событием, заставлявшим замирать сердца миллионов. Более того, он сравнил ее с другой артисткой, которая, по его мнению, сегодня заслуживает подлинного признания.

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Ведущий вспомнил в интервью "Тур звездами" состоявшийся зимой концерт, где выступали сразу две мощные вокалистки – Злата Огневич и Тина Кароль. По словам Соломки, шоу Златы поразило его до глубины души, тогда как выступление Тины не выдержало сравнения.

"Вот Тина Кароль, по моему субъективному мнению, она начала деградировать. Зимой я был на одном выступлении и сперва выступала Злата Огневич. Это было блестящее выступление, просто разрыв. И потом после нее вышла Тина Кароль. Тине Кароль просто было нечего делать. Такое впечатление, будто она вышла с посылом: я вам сейчас окажу услугу, что я перед вами выступаю. Ну, как так? Ты прима, ты королева, ты всегда должен отрабатывать на все сто, ты всегда должна разрывать", – поделился ведущий.

Он подчеркнул, что артисты, считающие себя "выше сцены", должны помнить, что зритель – не слепой, и видит все: искренность, уровень отдачи и эмоциональность.

"Некоторые наши артисты, которые считают, что они топовые, уже сами, не замечая, начинают покрываться нафталином. И они сами того не замечая, начинают чувствовать себя королевами или большими примами. Хотя качество того, что они делают на сцене, тому не отвечает", – добавил Соломка.

Ранее OBOZ.UA писал, что Вячеслав Соломка освободился от службы в ВСУ. По словам звезды, все действия были законными, а никаких взяток он не давал.

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