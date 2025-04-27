Телеведущий Соломка освободился от службы в ВСУ: взяток не давал

Украинский телеведущий Вячеслав Соломка объяснил причины своего освобождения от военной службы и рассказал о процедуре, которую ему пришлось пройти. По словам звезды, все действия были законными, а никаких взяток он не давал.

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Еще раньше Соломка откровенно заявлял, что во время войны имеет возможность ездить за границу. Это вызвало немало вопросов в обществе, учитывая ограничения, действующие для мужчин призывного возраста. Теперь ведущий решил расставить все точки над "i" и открыто рассказать свою историю в комментарии "ТСН".

Как пояснил шоумен, в 2022 году руководство его телеканала попросило работников встать на учет в военкоматах и предоставить документы, подтверждающие их статус. Соломка, по его словам, выполнил все требования: собрал медицинские справки, прошел необходимые обследования, среди которых были МРТ и энцефалография, и обратился в военкомат.

После первоначального осмотра его направили на перекомиссию в профильное медицинское учреждение. Там медики провели углубленное обследование состояния здоровья. Результаты оказались неутешительными для ведущего – ему официально установили непригодность к военной службе. Согласно выводам комиссии, Соломка был снят с военного учета.

"Мне бронирование не нужно. Потому что я некоторое время очень сильно болел. И когда в 2022 году мне на канале сказали, что нужно пойти в военкомат, встать на учет и принести военный билет, потому что мы коммунальное предприятие и этого требует законодательство, я пошел. Показал все свои справки, снимки МРТ, энцефалограмму и так далее. Меня переправили на перекомиссию в соответствующее профильное медицинское учреждение. После этого я, как и все, прошел медицинское обследование. Пришел в военкомат, привез результаты анализов и мне сказали: "Вы непригодны к военной службе и исключены из военного учета", – рассказал Соломка.

Телеведущий особо подчеркнул, что не прибегал ни к каким незаконным методам для получения решения о непригодности: "Ни копейки не давал!". Он заверил, что вся процедура была прозрачна и проходила в установленном порядке.

Точный диагноз Соломка не разглашал, однако подчеркнул, что у него были серьезные проблемы со здоровьем, которые и стали причиной его освобождения от службы. Благодаря официальному отсутствию воинского долга Соломка сегодня имеет право свободно пересекать государственную границу, чем, по его словам, пользуется в рамках закона.

Ранее OBOZ.UA писал, что Слава Соломка рассказал о приглашении на вечеринку, похожую на скандальные гулянья P.Diddy. По его словам, на ивентах не было представителей шоу-бизнеса, однако гуляния были довольно развратными.

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