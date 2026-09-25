"На мне была футболка с Лесей Украинкой". Виталина Библив раскрыла тайну своей "закрытой" свадьбы: как выглядит возлюбленный 45-летней актрисы

Заслуженная артистка Украины Виталина Библив впервые рассказала, как вышла замуж за своего любимого мужчину Владимира Садовничего. Оказалось, что они связали себя узами брака без изысканных свадебных нарядов и даже без гостей, ведь в один день без предварительных планов просто поехали в ЗАГС и расписались.

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По словам 45-летней звезды сериала "Будиночок на щастя", они с мужем старались сделать все возможное, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания в этот важный момент, однако сотрудники государственного органа устроили им оригинальный сюрприз. Завесу своей личной жизни актриса приоткрыла в интервью Мирославе Мандзюк.

"Однажды мы проснулись, и муж говорит: "Поехали". Я даже не спросила, куда. Говорю: "Поехали". Приезжаем в ЗАГС. Он говорит: "Сейчас распишемся". Я ответила: "Хорошо". Я говорила, что не хочу никаких пышных торжеств, потому что считаю, что это не к месту. Мы расписались, и я сказала сотрудницам: "Пожалуйста, никому не говорите", – вспомнила актриса.

И все же тихо пожениться Виталине Библив и Владимиру Садовничему не удалось. Когда влюбленные вернулись в ЗАГС, чтобы забрать свидетельство о браке, для них устроили импровизированную церемонию с музыкой и бутылкой шампанского, предварительно убедившись, что внутри нет посторонних.. По словам Библив, сотрудники государственного органа хотели красиво поздравить их с мужем с праздником, хотя они и не выглядели особо нарядными.

"На мне была футболка с Лесей Украинкой, юбка. На муже – рубашка, джинсы. Но это было так мило. Мы периодически пересматриваем это видео, которое они сняли на наш телефон", – рассказала знаменитость.

Что интересно, на момент заключения брака у Библив и Садовничего уже были обручальные кольца. Как рассказала актриса, муж задолго до церемонии настоял на покупке украшений "на всякий случай". Фамилию любимого Виталина Библив не взяла.

В будущем артистка хотела бы пожениться с Владимиром Садовничим. Она откровенно призналась, что чувствует себя невероятно счастливой рядом с любимым: "Он принимает меня такой, какая я есть. Он не подстраивает меня под себя. У нас правило – никаких правил. Просто живешь в любви, в взаимопонимании. Мне каждый день говорят, что я богиня, что я талантливая".

Напомним, что Виталина Библив впервые рассказала о том, что тайно связала себя узами брака в апреле 2025 года. Тогда актриса не вдавалась в подробности изменений в личной жизни и не назвала имя возлюбленного, лишь лаконично отметила, что они живут в абсолютной гармонии и не имеют секретов друг от друга.

Чуть больше чем через месяц после такого признания Виталина Библив опубликовала романтическое фото со своим мужем. Пара позировала спиной к камере, но актриса отметила в описании аккаунт своего избранника, раскрыв его личность. Однако кинозвезда не стала слишком многословно рассказывать о своей личной жизни. Комментируя отношения в эксклюзивном интервью OBOZ.UA, Библив кратко отметила: они с Садовничим поженились на камерной церемонии только для двоих.

А вот совместных фотографий в соцсетях у супругов стало значительно больше. В подписи к снимкам Виталина Библив называет любимого мужчину "ангелом-хранителем", и за таким обращением скрывается интересная история.

"Это началось на съемочной площадке. Еще до всего я всегда искала его на площадке. Он меня возил и всегда был рядом. Он знал, когда я хочу пить или кофе. Я ничего ему не говорила, а просто подумала – и уже получила. Я чувствовала себя в безопасности рядом с ним. Я ему как-то сказала: "Вова, ты как мой ангел-хранитель". Так и получилось", – поделилась знаменитость.

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