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"Секс-символ" и победитель Евровидения Дамиано Давид женился: какую свадебную традицию нарушила его невеста. Фото

Анастасия Какун
Шоу Oboz
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Дамиано Давид и Дав Камерон поженились
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Итальянский "секс-символ" Дамиано Давид, который в 2021 году победил на Евровидении вместе с группой Måneskin, официально заключил брак со своей возлюбленной, американской актрисой и певицей Дав Камерон. Знаменитости поженились 24 сентября в исторической ратуше Монтальчино (Италия).

Радостную новость сообщило издание People. Для торжественной церемонии влюбленные выбрали парные белые наряды, а невеста решила нарушить свадебную традицию – отказалась от платья в пользу элегантного костюма.

Дамиано Давид и Дав Камерон связали себя узами брака

Дав Камерон одела белоснежный ансамбль, состоящий из брюк прямого кроя и жакета с тонким ремешком, который подчеркнул ее талию. Образ актриса дополнила галстуком и драпированной накидкой.

Со своей стороны Дамиано Давид одел костюм цвета слоновой кости. Интересный акцент своему свадебному наряду победитель Евровидения добавил с помощью аксессуаров, а именно шелкового шарфа кофейного оттенка.

Влюбленные выбрали парные образы

Судя по фотографиям, которые успели сделать папарацци, Дамиано Давид и Дав Камерон устроили довольно камерную свадьбу. В этот важный день рядом с молодоженами были самые близкие люди, а после обмена клятвами они прокатились по итальянским улицам на ретро-кабриолете.

Дав Камерон одела костюм вместо свадебного платья

История любви знаменитостей

Первые слухи о том, что артистов связывают романтические чувства, появились еще в 2023 году, когда Дав Камерон посетила концерт Måneskin. Впоследствии их заметили вместе во время ужина в Лос-Анджелесе, однако официально как пара они появились на красной дорожке в феврале 2024 года. С тех пор звезды стали чаще делиться подробностями личной жизни с публикой.

"Он – лучший человек, которого я встречала в своей жизни. Достаточно провести с ним две минуты, чтобы понять, что он – самый добрый, самый щедрый, самый невинный и самый преданный человек. Он просто прекрасная, чуткая душа", – описывала Дав Кэмерон своего возлюбленного в одном из интервью.

Уже в январе 2026 года пара объявила о своей помолвке. Актриса опубликовала серию романтических фото, на которых нежно обнимала Дамиано Давида и демонстрировала роскошное кольцо перед камерой.

Артисты объявили о помолвке в начале 2026 года

Что интересно, музыкант решил сделать предложение любимой довольно нестандартным способом. Как рассказывала Дав Камерон, в тот день они собирали вещи в поездку, поэтому она была "худшей версией себя" с мокрыми волосами, в объемной футболке и без макияжа, однако именно этот момент Дамиано Давид выбрал для важного шага.

"Он держал что-то в руке и сказал: "Я знаю, что некоторые девушки мечтают о лепестках роз. Я понимаю, что, возможно, ты ожидала чего-то грандиозного, но наша жизнь и так такая обширная, и в ней столько публичных взлетов, что для нас в этом уже нет романтики. Поэтому я хотел сделать это именно здесь, в нашем доме, потому что я хочу мыть посуду, стирать белье, готовить еду вместе, я хочу видеть тебя в твоей большой футболке. Это та жизнь, которую я выбираю, и надеюсь, что ты выбрала то же самое. Ты выйдешь за меня замуж?", – вспомнила Дав Кэмерон слова любимого.

Дамиано Давид сделал любимой предложение довольно нестандартным способом

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