44-летняя Заслуженная артистка Украины Виталина Библив тайно вышла замуж: подробности

44-летняя актриса и звезда сериала "Будиночок на щастя" Виталина Библив впервые призналась, что во время большой войны в ее личной жизни произошли кардинальные перемены. Заслуженная артистка Украины тайно связала себя узами брака с любимым мужчиной.

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Этой новостью знаменитость поделилась в интервью на YouTube-канале Маши Ефросининой. Пока актриса не раскрыла никаких деталей ни об избраннике, ни о свадебной церемонии, лишь отметила, что у них прекрасные отношения.

"Мы с моим мужем друзья. Мы проговариваем с ним абсолютно все. У нас нет секретов, и я считаю, что это прекрасно, когда муж с женой могут обсудить все", – поделилась артистка.

Как отметила Виталина Библив, она не хочет делиться подробностями своей личной жизни, ведь считает, что эта информация должна оставаться приватной. Знаменитость добавила: сильно пытается оберегать все, что касается ее семьи.

Стоит отметить, что впервые слухи о замужестве Виталины Библив появились в апреле прошлого года. Тогда актриса посетила премьеру фильма "Крашанка" с украшением на безымянном пальце, которое было похоже на обручальное кольцо. Журналисты поинтересовались у знаменитости, вступила ли она в брак с любимым, на что звезда коротко ответила: "Это значит, что на личные темы я не разговариваю! Нет!"

Кто такая Виталина Библив

Виталина Библив – украинская актриса театра, кино и телевидения. Она родилась 15 октября 1980 года в городе Васильков Киевской области.

В 2003-м знаменитость окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. После этого Виталина Библив в течение года была актрисой столичного театра "Вільна сцена". С 2008-го она служит в Киевском академическом театре "Золоті ворота", а также работает с "Молодым театром".

В индустрии кино Библив дебютировала в 2004 году, сыграв роль в сериале "Любов сліпа". Среди самых известных проектов актрисы "Будиночок на щастя", "Люся-інтерн", "Слуга народу", "Провідниця". В определенный период жизни знаменитости приходилось даже соглашаться на российские проекты, которые снимали в Украине. Дело в том, что накануне Глобального экономического кризиса в 2008 году она приобрела дорогую квартиру в кредит. Когда начались серьезные проблемы с деньгами, актриса была вынуждена участвовать в российских лентах, чтобы избавиться от коллекторов.

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