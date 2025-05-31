Актриса Виталина Библив впервые показала своего мужа, за которого тайно вышла замуж

Украинская актриса Виталина Библив, которая недавно ошеломила поклонников новостью о том, что тайно вышла замуж, впервые поделилась фотографией с любимым мужчиной. Супруги позировали на камеру на фоне живописной природы, стоя спинами к объективу.

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Немного приоткрыть завесу личной жизни знаменитость решила в честь дня рождения избранника. Романтический кадр заслуженная артистка Украины показала на личной странице в Instagram.

"С днем рождения, мой ангел-хранитель", – написала актриса.

Хотя Виталина Библив и не спешит говорить о своем возлюбленном, судя по отметке на фото, можно предположить, что ее сердце смог завоевать Владимир Садовничий, который также связал свою жизнь с индустрией кино. Кстати, в его профиле есть немало снимков с артисткой.

К тому же, такие предположения несколько подтверждает и комментарий актрисы Олеси Жураковской, который она оставили под постом. Знаменитость отметила: "Какая прекрасная фотография и вы, мои дорогие! С днем рождения, Володя! Будь здоровым и счастливым!". На это она получила ответ от Владимира: "Большое спасибо. Обнимаем".

Напомним, впервые об изменениях в личной жизни Виталина Библив рассказала в апреле этого года. Во время интервью Маше Ефросининой актриса сказала: "Мы с моим мужем друзья. Мы проговариваем с ним абсолютно все. У нас нет секретов, и я считаю, что это прекрасно, когда муж с женой могут обсудить все".

Тогда звезда сериала "Будиночок на щастя" отмечала, что хочет оставить информацию о своих отношениях частной. Знаменитость сильно старается оберегать все, что касается семьи.

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