На 'Мисс Вселенная' украинцы устроили сюрприз для Алины Пономаренко и передали ей трогательное письмо. Видео

Украинцы устроили сюрприз для 20-летней модели Алины Пономаренко на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная". Граждане нашей страны, проживающие в Мексике, решили поддержать девушку и передать ей трогательное письмо.

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Щемящее видео "Мисс Вселенная Украина 2024" поделилась на своей странице в Instagram. Она отметила, что была поражена неожиданным подарком.

"Украинцы, живущие в Мексике, пришли поддержать меня на конкурсе "Мисс Вселенная". О Боже, я не могу описать свои эмоции, когда увидела этих невероятных людей с украинскими флагами, благодарю вас", – написала модель.

Во время эмоциональной встречи граждане нашей Родины подарили Алине Пономаренко большой букет цветов и пожелали победы на конкурсе красоты. Они вручили девушке трогательное письмо, где отметили, что она всегда может рассчитывать на поддержку от сограждан.

"Помни: где бы ты ни была, ты не одна, украинцы с тобой. Ты Королева! С любовью Украинцы в Мехико! Слава Украине! Героям Слава!" – говорилось в записке.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Алина Пономаренко показала национальный костюм для "Мисс Вселенная 2024". Ее наряд будет символизировать украинскую землю, покрытую крепкой броней, оберегающей государство.

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