'Если бы Украина была женщиной, она выглядела бы так': Алина Пономаренко показала национальный костюм для 'Мисс Вселенная 2024'. Фото

Мисс Украина Вселенная 2024 Алина Пономаренко показала национальный костюм под названием "Сила земли". В этом году наряд будет символизировать украинскую землю, покрытую крепкой броней, оберегающей государство.

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"Эта броня создана из несокрушимости и отважности украинских защитников и защитниц, стойкости родных, которые ждут своих сыновей, дочерей, мужчин, родителей с войны, – говорится на официальной Instagram -странице конкурса. – Если бы Украина была женщиной, она выглядела бы именно так: живая, нежная и цветущая и в то же время – крепкая, как сталь".

Основой костюма стали материалы, из которых изготавливают защитные латы и брони, а также металлизированная серебряная искусственная кожа. Комбинезон состоял из принтованного бифлекса в цветочном авторском принте, который расшили шелковыми мини-лепестками цветов, бисером, пайетками и стразами. За основу юбки была взята шелковая органза.

"Цветок мака на груди – символ того, какой дорогой ценой дается нам защита нашей страны. В литературе и песнях цветок мака символизировал кровь казака, героически погибшего, защищая Украину", – объясняют создатели костюма MÜ Production UA, известные своими произведениями для Оли Поля. и прошлогодней Мисс Вселенная Украина Ангелины Усановой.

В волосы Пономаренко "вплетены" цветы из стали, ставшие символами мин. "Война в Украине оставит после себя много таких "цветов". Уже сегодня официальная статистика утверждает, что Украина занимает одно из самых высоких мест в мире по количеству потерь среди гражданского населения от неразорвавшихся наземных мин и боеприпасов", – говорится в сообщении.

Вес наряда составляет 5 килограммов, а на его создание мастера потратили более двух недель работы. Конкурс национальных костюмов состоится в столице Мексики – Мехико, 14 ноября в 04:00 утра по Киеву.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как участница "Мисс Вселенная" из Украины Алина Пономаренко оделась в винтажный костюм с историей: его носила моя мама. Фото – смотрите здесь.

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