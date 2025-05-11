На концерте 'Без обмежень' случилось непредсказуемое: зал поддержал смелого зрителя бурными аплодисментами

Фронтмен группы "Без обмежень" Сергей Танчинец решил отпраздновать свой день рождения концертом во Дворце спорта. А так как билеты на него раскупили очень быстро, было принято решение объявить второе выступление. 8 и 10 мая группа уверенно взяла два Дворца спорта – на каждом sold out.

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До отказа заполненный многотысячный зал, симфонический оркестр, мощное световое шоу, сотни украинских военных, благотворительные сборы – такими запомнятся два концерта группы "Без обмежень" в Киеве. Одним из неожиданных моментов одного из выступлений стало предложение руки и сердца, на которое решился один из зрителей.

Более чем двухчасовой праздник музыки готовился полгода. Программа выступлений состояла из трех частей. В первом отделении концерта прозвучали хиты, которые уже стали народными: "Буду с тобой", "Свободные люди", "Дым", "Без нее никак", "Тону" и другие. Вторая часть – акустическое звучание любимых песен в камерной атмосфере сотен свечей и сопровождении симфонического оркестра, а третий блок – мощная рок-часть, также в сопровождении оркестра.

Самым романтичным моментом концерта стало непредсказуемое предложение руки и сердца от одного из поклонников "Без обмежень", который прямо на концерте сделал предложение любимой и подарил обручальное кольцо. Она сказала "да!", а зал поддержал зарождение новой семьи бурными аплодисментами.

После исполнения хита "Зорі запалали" лидер группы Сергей Танчинец рассказал со сцены историю еще одной влюбленной пары, которая присутствовала в зале: "Здесь есть молодой парень и его возлюбленная – уже теперь жена. Он прошел "Азовсталь", плен, мечтал о том, чтобы вернуться домой. Вернулся, сейчас с нами".

Позже военная журналистка телеканала "1+1 Украина" Наталья Нагорная на своей странице в Facebook раскрыла больше деталей о паре: "Сегодня я весь вечер рыдаю и смеюсь. И все благодаря Сергею Танчинцу и двум очень дорогим мне людям. У меня есть друг, который женился на прекрасной девушке под "Зорі запалали". А потом была абсолютная темнота: война, Мариуполь, завод Ильича, "Азовсталь", плен. А потом он вернулся и "Зорі запалали" опять".

"Это история еще и тысяч военных и их верных любимых, которые умеют ждать и любить, – говорится в сообщении журналистки, – Я мечтала пойти с друзьями на концерт "Без обмежень", чтобы наконец увидеть лично, как они целуются именно под эту песню. Сергей говорил обо всех, но сюрприз удался: мой друг вырвался из своей бесконечной войны на этот день, чтобы "Зори запалали" снова. И они зажглись!"

Центральной благотворительной целью выступлений "Без обмежень" стали благотворительные сборы. Большая часть вырученных средств будет направлена на оснащение снайперских подразделений СБУ, покупку FPV-дронов и реабилитацию военных.

Напомним, что первый Дворец спорта группа отыграла в 2018 году, собрав около десяти тысяч фанов, а запись концерта в YouTube набрала около пяти миллионов просмотров. У "Без обмежень" ранее уже был объявлен и запланирован концерт на НСК "Олимпийский", который так и не состоялся в связи с пандемией, а затем и из-за полномасштабного вторжения.

По словам Сергея Танчинца, слушатели могли обменять билеты, приобретенные на стадионное выступление в Киеве на концерты во Дворце спорта. Однако концерт на НСК "Олимпийском" группа не отменяет: "Мы обязательно отыграем "Олимпийский", эти план никуда не исчезают. Запрос на концерт есть, у нас еще есть вдохновение и желание. Благодаря силам обороны Украины, мы имеем возможность жить и работать дальше, поэтому все обязательно состоится, после Победы".

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