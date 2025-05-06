Жадан и Танчинец объяснили, кто в Украине выводит российские песни в топ и как это 'лечится'

Украинские исполнители Сергей Жадан и Сергей Танчинец объяснили, кто из наших сограждан больше всего влияет на то, что топы отечественных чартов нередко возглавляют треки россиян. По словам артистов, чаще всего композиции авторов из страны-агрессора становятся популярными среди подростков.

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По мнению знаменитостей, одной из весомых причин такой тенденции является внутренний протест, характерный для людей в возрасте 14-15 лет. Своими мыслями они поделились на YouTube-канале "Радио Хартия".

"Началась большая война и всем сознательным стало понятно, что из своих Spotify и iTunes надо убрать русскоязычную музыку. Хотя не все сознательные и мы постоянно видим, что в топ попал какой-то россиянин. Ну это же подростки 14-15 лет, которые пока не очень сильно понимают фишку жизни", – высказался фронтмен группы "Без обмежень".

Со своей стороны Сергей Жадан отметил, что на такую ситуацию определенным образом влияет и недостаточное количество внимания, которое родители уделяют тому, какой контент употребляют наследники. В частности, по словам лидера коллектива "Жадан и Собаки", подростковый протест также играет немалую роль в том, что люди слушают российские композиции. Это становится своеобразным вызовом и возможностью идти против системы. Писатель отметил: ему жаль, что такой максимализм не сработал в украинскую сторону.

"Это лечится возрастом. Они, наверное, будут это перерастать. И, конечно, родители должны участвовать в фильтрации контента. Просто хотя бы немного ругать за русскую музыку. Такая профилактика была бы полезной", – подытожил Танчинец.

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