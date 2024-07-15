На войне погиб музыкант 'Дикого театра' Николай Ленок

Выполняя боевое задание в окрестностях города Часов Яр, что в донецкой области, погиб артист "Дикого театра" Николай Ленок. Неизменный гармонист группы "Троистые музыки", защищавший Украину в составе Вооруженных сил, потерял жизнь 15 июля.

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Печальным известием представители независимого театра поделились на официальной Facebook-странице. У мужчины были жена и двое несовершеннолетних детей.

Николай Ленок был неизменным музыкантом для спектакля "Красное, черное и снова красное". Обладая невероятным талантом, мужчина играл завораживающие мелодии на гармонике.

"Светлый человек, достойный муж, искренний патриот. Почет и светлая память!" – отмечено в сообщении "Дикого театра".

Дополнительно представители независимой организации оставили реквизиты супруги погибшего воина, чтобы все желающие могли поддержать семью.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что украинский актер Евгений Шумилов погиб на фронте, защищая побратима.

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