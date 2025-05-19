На это имеют право только семь женщин в мире: что такое 'привилегия белого' и кто может появляться перед Папой Римским в светлой одежде

В Ватикане состоялась церемония интронизации нового Папы Римского – Льва XIV. Событие собрало политическую и духовную элиту со всего мира: на площади Святого Петра присутствовали президенты, монархи, первые леди, представители Ватикана и делегации из десятков стран. Однако не только смена духовного лидера привлекла внимание публики – одну из самых громких дискуссий вызвало появление королевы Испании Летиции в белом наряде, что стало настоящим символом уникальной привилегии, которую имеют лишь немногие женщины на планете.

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Как указано на fanpage.it, в стенах Ватикана действует неписаное, но строгое правило – женщины на аудиенции с Папой Римским должны появляться в черном. Такой дресс-код символизирует скромность, сдержанность, уважение и подчеркивает духовное превосходство Понтифика, который традиционно носит белую одежду как признак чистоты и святости.

Согласно протоколу платье должно быть длинным, без разрезов или глубоких вырезов; открытые плечи, короткие рукава, яркий макияж или заметные украшения – под запретом; головной убор – вуаль (мантилья) – остается обязательным элементом.

Хотя официально это правило было отменено в 1980 году, большинство женщин – даже светских лидеров – до сих пор придерживаются этого этикета как проявление уважения к Папе Римскому и христианским традициям.

Il privilegio del bianco (по-итальянски: привилегия белого) – это чрезвычайно редкое право, которым могут пользоваться только отдельные женщины во время визита в Ватикан. Эта привилегия позволяет появляться перед Папой в белом – цвете, который обычно зарезервирован исключительно за самим Понтификом.

Право на "привилегию белого" предоставляется только католическим королевам, княгиням и женам монархов, которые возглавляют католические государства или имеют исторические связи с Католической церковью.

По состоянию на сегодня всего лишь семь женщин в мире имеют официальное разрешение на ношение белой одежды при встрече с Папой:

Королева Летиция Испанская Королева София Испанская Королева Паола Бельгийская Королева Матильда Бельгийская Великая герцогиня Люксембурга Мария Тереза Княгиня Монако Шарлен – получила разрешение в 2013 году от Папы Бенедикта XVI для княжеского дома Гримальди. Принцесса Неаполитанская Марина Дориа – получила привилегию в 1983 году, когда ее муж стал главой Савойского дома.

Ранее OBOZ.UA писал, что в своем первом благословении, понтифик призвал к миру в Украине и назвал войну в мире "фрагментарной Третьей мировой". Он также провел одну из первых частных аудиенций с Блаженнейшим Святославом Шевчуком, который пригласил Папу посетить Украину.

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