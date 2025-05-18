С покрытой головой и счастливой улыбкой: Елена Зеленская с мужем посетили инаугурационную мессу Папы Римского. Фото

В воскресенье, 18 мая, президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской посетили инаугурационную мессу нового Папы Римского Льва XIV на площади Святого Петра в Ватикане. Появление президентской четы привлекло внимание элегантным и уместным образом первой леди.

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Елена Зеленская предстала на торжественной церемонии в строгом, но изысканном наряде – черном костюме с приталенным жакетом, юбкой длины миди и тонким ремешком, подчеркивающим талию. Голову она прикрыла традиционной мантильей – черной шелковой вуалью, как того требует дипломатический этикет Ватикана. Дополнили образ классические туфли-лодочки и сдержанный макияж. В то же время на лице первой леди не угасала теплая улыбка, которая выглядела особенно трогательно в такой сдержанной атмосфере.

Президент Владимир Зеленский был одет в свой фирменный черный костюм милитарного стиля, оставаясь верным своему образу даже на международных церемониях.

Как сообщает Офис президента, участие в церемонии приняли делегации из почти 150 стран и международных организаций, в том числе около 50 глав государств и правительств, а также представители королевских семей. В целом событие посетило около 250 тысяч верующих со всего мира.

Новым Папой Римским стал американец Роберт Франциск Превост, избранный на Апостольский престол 8 мая по результатам 24-часового конклава. Он стал 267-м Папой в истории Церкви и принял имя Лев XIV. Его инаугурационная месса, на которой он совершил символический объезд площади на папамобиле, стала важным религиозным и дипломатическим мероприятием.

Зеленские сидели во втором ряду, сразу за представителями США и Перу – стран, с которыми новоизбранный понтифик имеет двойное гражданство. Недалеко от Елены Зеленской – вторая леди США Уша Вэнс и Жанетт Дусдебес Рубио, жена госсекретаря США Марко Рубио, которые также придерживались ватиканского дресс-кода и надели мантильи.

После завершения мессы глав государств и правительств пригласили в собор Святого Петра, где проходило личное приветствие с Папой Львом XIV.

Ранее OBOZ.UA писал, что в своем первом благословении, понтифик призвал к миру в Украине и назвал войну в мире "фрагментарной Третьей мировой". Он также провел одну из первых частных аудиенций с Блаженнейшим Святославом Шевчуком, который пригласил Папу посетить Украину.

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