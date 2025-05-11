'Ношу в сердце': Папа Римский Лев впервые упомянул Украину в проповеди

В своем первом полуденном благословении в качестве понтифика в воскресенье, 11 мая, Папа Римский Лев XIV призвал к миру в Украине и в секторе Газа. Боевые действия, которые происходят сейчас в разных уголках мира, он назвал "фрагментарной Третьей мировой войной".

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Пресс-служба Святого престола на сайте Vatican News сообщила, что новый Папа выступил с лоджии собора Святого Петра. Послушать его собрались примерно 100 000 верующих.

"Я ношу в своем сердце страдания дорогого украинского народа. Пусть же будет сделано все для скорейшего достижения подлинного, справедливого и продолжительного мира. Пусть будут освобождены все пленные, а дети вернутся в свои семьи", – призвал Лев.

Также он упомянул о трагедии Второй мировой войны, которая закончилась 80 лет назад.

"Во время сегодняшней картины фрагментарной Третьей мировой войны, как неоднократно утверждал Папа Франциск, я также обращаюсь к сильным мира сего, повторяя всегда актуальный призыв: "Пусть больше никогда не будет войн!" – сказал религиозный лидер.

Также он "глубоко опечален тем, что происходит в секторе Газа". Понтифик призвал немедленно прекратить огонь, оказать гуманитарную помощь "измученному гражданскому населению" и освободить всех заложников.

Папа Лев добавил, что с надеждой встретил новость о прекращении огня между Индией и Пакистаном, уповая на то, что в ходе предстоящих переговоров появится прочное соглашение.

Лев пообещал молиться Богородице, чтобы она испросила у Господа чудесный дар мира.

Как писал OBOZ.UA, ранее, еще до избрания главой Католической церкви, Роберт Фрэнсис Превост – ныне Папа Римский Лев XIV – осуждал захватническую войну РФ против Украины и подчеркивал, что российское вторжение носит "империалистический характер". Также он констатировал, что некоторые политики "не хотят признавать ужасы этой войны".

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