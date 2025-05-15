"Приезд Папы поможет остановить войну": глава УГКЦ лично пригласил Льва XIV в Украину. Фото и видео

В четверг, 15 мая, Папа Лев XIV провел одну из первых частных аудиенций своего понтификата с Блаженнейшим Святославом, главой Украинской креко-католической церкви. Встреча состоялась в библиотеке Апостольского дворца в Ватикане.

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Об этом сообщила пресс-служба УГКЦ. Святослав Шевчук лично пригласил понтифика в Украину.

Во время разговора Папа Римский выразил поддержку украинскому народу в условиях войны. Глава УГКЦ поблагодарил его за внимание к Украине и официально пригласил его с визитом.

В начале встречи Святослав поздравил Папу Льва XIV с избранием и поблагодарил за первые жесты солидарности с украинцами. Он отметил, что в Украине понтифика уже называют "Папой мира", в частности из-за его публичных заявлений о войне и призывов к справедливому миру.

"Украинский народ уже охарактеризовал Вас как Папу мира. В минувшее воскресенье мы услышали Ваши слова о том, что боль украинского народа есть в Вашем сердце. Ваш призыв о настоящем, справедливом и долговременном мире особенно актуален в это время, а забота о пленных и депортированных детях проявляет Ваше особое родительское внимание к первым жертвам войны в Украине", – заявил глава УГКЦ.

По словам Святослава, призывы Папы о прекращении войны чрезвычайно важны для украинцев, потому что они являются "настоящим духовным бальзамом для израненной души украинского народа, присутствуют нас в памяти международного сообщества и придают нам имя, которого нас хотят лишить и отрицать наше право на существование".

Во время разговора с Папой глава рассказал о духовном служении церкви в военное время. По его словам, пастыри сегодня занимаются людьми, которые потеряли родных, и часто не имеют слов утешения, но остаются рядом.

Предстоятель УГКЦ подчеркнул, что Апостольский визит Папы в Украину стал бы историческим событием. Он сравнил его возможный приезд с визитом святого Иоанна Павла II, который вселил надежду во времена перемен.

"Когда к нам приехал святой Папа Иоанн Павел II, украинцы верили, что коммунизм больше никогда не вернется на нашу землю. Сегодня мы верим, что приезд Папы поможет остановить войну в Украине. Очевидно, время и возможность определяет Господь, но считаю своим долгом передать Вам приглашение от миллионов украинцев, которые ждут Вас", — подчеркнул Блаженнейший Святослав.

В ответ Папа Лев XIV заверил, что стоит на стороне украинского народа. Он также подтвердил готовность Ватикана способствовать диалогу и поддерживать украинцев в это трудное время истории.

Глава УГКЦ передал понтифику списки пленных и пропавших без вести украинцев. Он сообщил, что сотрудничество с Ватиканом уже способствует улучшению условий содержания пленников со стороны России.

В завершение встречи Святослав подарил Папе символическую картину "Молитва-реквием" украинского художника Богдана Пилипива, отца погибшего украинского защитника Андрея. Полотно передает боль потерь и ужас войны в образах, наполненных глубокой христианской символикой.

"Эмбрион в часовой пружине — символ нерожденных детей из-за войны. Механизм часов отсчитывает бездонные мгновения потерь, реки крови, которые забирают самое главное — человеческие жизни. Стрелка часов в виде короткого меча римского легионера — знак военного времени, лихолетья, которое нависло над Украиной и миром", — говорится в сообщении.

Также Блаженнейший Святослав пригласил Папу Льва XIV на встречу с украинскими паломниками, которые прибудут в Рим 28 июня на юбилей УГКЦ. Он отметил, что это событие станет возможностью совместной молитвы за мир в Украине у гроба святого апостола Петра.

Как сообщал OBOZ.UA, Папа Римский Лев XIV заявил о готовности Святого престола выступить посредником в переговорах между странами, которые находятся в состоянии войны. С такой инициативой он выступил во время аудиенции для паломников в рамках юбилея Восточных церквей в Ватикане.

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