На чем зарабатывает жена самого успешного боксера Украины и как выглядят теща и тесть Усика. Фото

Уже сегодня, 19 июля, легендарный украинский боксер Александр Усик сойдется в бою-реванше с британцем Даниэлем Дюбуа. Отечественный спортсмен смог достичь впечатляющих вершин в своей карьере, а после прошлогодней победы над Тайсоном Фьюри стал первым в истории абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе в эпоху четырех поясов. Стоит отметить, что главной поддержкой украинца является его жена – Екатерина Усик, которая пытается быть рядом с любимым, хотя и не хочет привлекать к себе лишнего внимания.

Видео дня

Кстати, семья легендарного боксера живет не только на его заработки. В интервью Славе Демину Екатерина Усик рассказывала, что имеет собственный бизнес, а также вместе с любимым сдает объекты недвижимости в аренду, или же продает дороже.

"У нас есть недвижимость, которую мы покупаем в Украине, в Киеве. Это риски конечно. Есть некоторые объекты, которые сдаются в аренду. У меня есть своя компания, это все официально. Это не риэлторская компания, просто мои объекты, которые я имею. Мы их сделали на компанию и платим все официально, налоги в страну", – поделилась жена спортсмена.

По словам Екатерин Усик, она никогда не хотела быть публичным человеком, поэтому абсолютно комфортно чувствует себя, занимаясь делами, которые приносят ей удовольствие. Однако все же из-за популярности спортсмена бизнесвумен не удается избегать камер или общественного внимания, чего не скажешь о ее родителях. Теща и тесть Александра Усика почти никогда не появлялись в объективе так, чтобы было видно их лица. Лишь недавно возлюбленная спортсмена все же показала, как они выглядят.

В марте этого года Екатерина Усик обнародовала совместные фото со своей мамой. Женщины позировали на камеру с широкими улыбками на фоне впечатляющего испанского пейзажа. Они нарядились в стильные костюмы, а мать бизнесвумен нежно обнимала ее за талию.

А вот 15 июня, в честь Дня Отца, возлюбленная спортсмена показала редкий кадр со своим папой, которого зовут Михаил Хмелевский. Тесть Александра Усика предпочел спортивный костюм и кепку. На обнародованном фото можно заметить, что жена боксера очень похожа на отца.

Отметим, что бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Вечер бокса стартует в 19:30 по киевскому времени. Выходы Усика и Дюбуа на ринг ожидаются не ранее 23:30.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Усик перед боем с Дюбуа оделся в костюм современного казака с уникальной серьгой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!