Как выглядит тесть Усика. Впервые в сети появились фото

В День отца, который отмечают 15 июня во многих странах, Екатерина Усик опубликовала редкое фото со своим папой, Михаилом. Жена непобедимого украинского чемпиона Александра Усика нечасто делится такими снимками, поэтому публикация сразу привлекла внимание в соцсетях.

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Ранее в разговоре с журналистом Славой Демином Екатерина призналась, что Михаил Хмелевский родом из Симферополя и в прошлом работал водителем такси.

Также Катя выложила несколько новых снимков своих будней, которые она проводит с младшей дочерью Марией и на крестинах.

Отметим, что в середине марта Екатерина Усик, поделилась редкими снимками со своей матерью. На кадрах, сделанных на фоне живописного испанского пейзажа, женщины выглядят элегантно и гармонично. Это первый раз, когда теща знаменитого украинского боксера появилась в объективе столь крупным планом.

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