Актриса Орнелла Мути, которую в 80-е годы называли секс-символом итальянского кино, вместе с дочерью, певицей Найке Ривелли, решили получить российское гражданство. Артистки в течение длительного времени воспевали оды стране-агрессору и хвастались своими русскими корнями, а теперь захотели окончательно связать себя с РФ.

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Об этом Найке Ривелли сообщила в комментарии одному из российских медиа. Она подчеркнула, что получение российских паспортов подарит ей и маме ощущение "настоящего дома".

"Мы подаем заявление на получение российского гражданства, чтобы чувствовать себя по-настоящему как дома. У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, своей семьи и друзей", – заявила дочь актрисы.

Кроме того, Найке Ривелли цинично попыталась приписать чуть ли не всем итальянцам "любовь" к России. Певица выдала, что они с мамой никогда не сталкивались с критикой из-за частых поездок в страну-агрессора и намерений получить новое гражданство.

"Многие итальянцы любят Россию, людей, которые там живут, и культуру этой страны. Итальянцы, знающие историю, не забывают о ее событиях. Даже во время пандемии коронавируса нас всегда поддерживали россияне", – сказала Ривелли.

Дочь Орнеллы Мути также поделилась, что они с матерью задумываются о покупке дома в Москве или Санкт-Петербурге. Артистки хотят переехать туда вместе с другими членами семьи.

Однако стоит отметить, что недавние материалы в итальянских медиа опровергают слова Найке Ривелли об "отсутствии критики" в их адрес со стороны сограждан. После очередной поездки Орнеллы Мути в РФ для участия в Международном форуме потребительской кооперации таблоид Dagospia опубликовал обращение одного из читателей, в котором он откровенно осудил поступок актрисы.

"В то время, когда война в Украине продолжается, а Россия остается под санкциями и в дипломатической изоляции со стороны многих западных стран, присутствие итальянской знаменитости на подобных мероприятиях не может не вызывать вопросов относительно целесообразности такого участия", – говорится в сообщении.

На эту публикацию истерично отреагировала Найке Ривелли и попыталась оправдать мать. Исполнительница заявила, что они с Орнеллой Мути "наполовину русские", имеют родственников в стране-агрессоре, поэтому "всегда будут ездить в любимую Россию". Но попытка Ривелли "отбелить" репутацию матери обернулась провалом. Читатели таблоида заметили в ее заявлении нюанс: несмотря на громкие рассказы о семье в России, артистки никогда не показывали фотографии с родными, хотя кадрами с мероприятий делятся с удовольствием.

Что известно об Орнелле Мути и ее привязанности к РФ

Орнелла Мути начала развивать актерскую карьеру уже в возрасте 15 лет. Ее дебютным проектом стал фильм "Самая красивая жена", а вот наибольшую известность ей принесла кинокомедия "Укрощение строптивого" 1980 года, где она сыграла в дуэте с Адриано Челентано. Позже Мути появилась в лентах "Безумно влюбленный", "Флэш Гордон", "Жизнь прекрасна" и других.

В молодости актриса очаровывала публику своей красотой и идеальной фигурой, поэтому очень быстро получила "титул" секс-символа итальянского кино. Однако время не щадит никого, поэтому в 71 год Орнелла Мути утратила былую красоту и даже несколько испортила свою репутацию фанатизмом по отношению к России.

В 1979 году артистка посетила РФ для съемок в фильме Григория Чухрая "Жизнь прекрасна", после чего неоднократно ставала гостьей в стране-агрессоре. В 2010 году она даже получила поддельную справку о состоянии здоровья, чтобы побывать на банкете с российским диктатором Владимиром Путиным. Этим позорным поступком Мути сорвала спектакль с собственным участием, за что была приговорена к 8 месяцам тюремного заключения, но после судебных тяжб просто выплатила театру 36 тысяч евро.

После 24 февраля 2022 года актриса не признала Россию агрессором, а вместо этого продолжила участвовать в различных мероприятиях на ее территории. Такую привязанность к РФ Орнелла Мути всегда объясняла своим происхождением – ее бабушка и дедушка по материнской линии были родом из Санкт-Петербурга, откуда переехали в Эстонию, а затем в Италию.

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