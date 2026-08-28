Муж-воин Валентины Хамайко дал четкий прогноз, через сколько лет украинцы снова будут летать из Борисполя

Супруг телеведущей Валентины Хамайко, бизнесмен и военнослужащий Андрей Онистрат, высказался о том, когда же наконец будет возобновлено авиасообщение в Украине. Он дал четкий прогноз, что украинцы снова смогут летать из Борисполя через четыре года.

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Соответствующее заявление военнослужащего прозвучало в проекте "55 на 5" с Алиной Шаманской. Такой срок возвращения гражданской авиации Онистрат назвал без лишних раздумий, однако раскрывать причины своей уверенности не стал.

Отметим, что муж Валентины Хамайко встал на защиту Украины через несколько месяцев после начала полномасштабной войны. Сначала он проходил службу в Центре специальных операций "Альфа", а затем перевелся в Сухопутные войска. В одном подразделении с Онистратом отстаивал независимость Родины его сын Остап, который, к сожалению, погиб в районе Угледара Донецкой области в 2023 году. Бывший банкир откровенно признавался, что винит себя в этой трагедии, ведь не разрешил юноше перевестись в спецподразделение Kraken ГУР.

Со временем Андрей Онистрат получил офицерское звание ВСУ. Что интересно, хотя муж Хамайко и имеет значительный опыт участия в боевых действиях, ключевым фактором окончания войны назвал языковой вопрос. В одном из интервью он подчеркнул: "Я всегда говорю: война закончится, когда вы перестанете говорить на русском языке. Серьезно, честно. Как только вы перестанете думать на русском языке, война сразу закончится. Они (русскоязычные собеседники. – Ред.) думают, что я сумасшедший".

А вот в июле этого года Андрей Онистрат неожиданно заявил: написал рапорт об увольнении из армии. Такое решение защитник принял после того, как его попытались перевести на должность "главного бумажника" в 17-й армейский корпус якобы из-за поддержки экс-министра обороны Михаила Федорова или компании по производству дронов Vyriy, которую проверяло ГБР.

Ранее в интервью OBOZ.UA Валентина Хамайко рассказала, как изменился ее муж Андрей Онистрат после возвращения с фронта.

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