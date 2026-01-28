Хотел быть героем, а его назвали 'мазаным': Андрей Онистрат признался, почему обвиняет себя в гибели 21-летнего сына на фронте

Экс-банкир и военный Андрей Онистрат рассказал о решении, которое называет самой большой ошибкой своей жизни, – запрет сыну Остапу перевестись в спецподразделение Kraken ГУР незадолго до его гибели. По словам бизнесмена, именно это решение он до сих пор связывает с трагедией – гибелью 21-летнего парня.

Видео дня

Об этом он рассказал, отвечая на вопрос Алины Доротюк о событии, которое считает самым большим личным поражением. Речь идет о периоде за полтора месяца до гибели Остапа, когда тот стремился выйти из-под родительской опеки и служить самостоятельно, без ассоциаций с известной фамилией.

По словам Андрея Онистрата, толчком к такому решению для его сына стал разговор с другим военным в 190-м учебном центре.

"Он обвинил Остапа в том, что Остап "мазаный". И он хотел выйти из-под моего крыла. И это была основная фраза, почему он хотел", – признался Онистрат.

Второй причиной он назвал внутренний запрос сына: желание быть героем и доказать собственную состоятельность без родительской защиты: "Он хотел быть героем, хотел, чтобы его не связывали со мной, чтобы он мог самостоятельно реализоваться в этом вопросе".

Остап активно пытался попасть в боевые подразделения – писал письма в Третью штурмовую бригаду и "Азов". В итоге ответ пришел именно от Kraken. По словам отца, подразделение даже прислало официальную командировку, однако он запретил сыну ехать.

"Я его в эту командировку не отпустил. Потому что я подумал, что я его сам сохраню", – отметил военный.

На вопрос, обвиняет ли он себя за это решение, Андрей Онистрат ответил утвердительно: "Периодически, да. Было трудно жить, понимать. Ты же с собой постоянно говоришь об этом. Думаешь, вспоминаешь это общение".

По словам воина, эти переживания заставили обратиться за психологической помощью, где ему объяснили, что такие чувства являются типичными в подобных ситуациях.

Позже, как рассказал Онистрат, он узнал от старшей дочери, Виты, детали эмоционального состояния сына после того разговора в учебном центре.

"Он хотел выскочить из-под моей опеки. Мне потом Вита рассказала, что он после разговора с этим бойцом едва не плакал ей. Он его за что-то живое задел. Меня это прямо расстроило, но я это узнал гораздо позже", – добавил он.

Остап Онистрат добровольно вступил в ряды ВСУ в июне 2022 года. Он служил в составе Десантно-штурмовых войск, занимался аэроразведкой, был оператором БПЛА в 68-й отдельной егерской бригаде. Молодой воин погиб в районе Угледара Донецкой области в 2023 году – за месяц до своего 22-летия.

За два дня до трагедии Остап Онистрат отслужил ровно год. Отец вспоминал, что накануне сын искал вражеский танк и очень хотел уничтожить его на годовщину службы, но не успел.

Остап Онистрат посмертно награжден орденом "За мужество" III степени.

Ранее OBOZ.UA сообщал: Валентина Хамайко рассказала об общей трагедии, которая свела ее с Андреем Онистратом после 3-летнего разрыва. Пара раньше тесно общалась, но тогда пришлось это приостановить из-за того, что у мужчины была маленькая дочь, а женщина переживала за роль, которую играет в той истории.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!