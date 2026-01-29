'Они думают, что я сумасшедший'. Известный бизнесмен-военный назвал единственное условие окончания войны

Бизнесмен, банкир и защитник Украины Андрей Онистрат заявил, что считает языковой вопрос ключевым фактором завершения войны с Россией. По его словам, боевые действия прекратятся только тогда, когда украинцы перестанут не только говорить, но и думать на русском языке.

Об этом Онистрат рассказал в разговоре с журналисткой Алиной Доротюк, комментируя распространенные среди блогеров и лидеров мнений тезисы о якобы второстепенной роли языка во время войны. Журналистка обратила внимание на публичные высказывания, в частности нарративы о том, что "язык на хлеб не намажешь", и поинтересовалась, насколько такие заявления, по мнению военного, вредят обществу и молодому поколению.

В ответ военный, который ранее общался и создавал контент на русском, отметил, что языковой вопрос для него является принципиальным и проявляется даже в повседневной жизни и воспитании детей.

"Наверное, самый большой сейчас у меня конфликт – это с воспитателями, которые мне помогают в воспитании детей, которые русскоязычные "от природы". Один воспитатель – это преподаватель баскетбола у Андрея. Второй – преподаватель тенниса у Андрея. Как я к этому отношусь? Я плохо к этому отношусь?" – рассказал Онистрат.

Он подчеркнул, что прямо связывает завершение войны с изменением языкового мышления украинцев, признавая, что такая позиция часто воспринимается критически.

"Я всегда говорю: война закончится, когда вы перестанете разговаривать на русском языке. Серьезно, честно. Как только вы перестанете думать на русском языке, война сразу закончится. Они (русскоязычные собеседники. – Ред.) думают, что я сумасшедший", – заявил бизнесмен.

Во время разговора Доротюк также напомнила о прошлом Онистрата, в частности о его публичной деятельности на русском языке, и спросила, что стало переломным моментом в его личном осознании роли украинского языка.

Онистрат не сказал конкретной причины осознания важности языка, но признал, что этот путь был сложным и затянутым во времени: "Это была ошибка. С моей стороны. Трансформация – это такая штука, она тяжелая на самом деле. Это серьезный навык – умение трансформироваться. И, к сожалению, да (на осознание ушло полжизни. – Ред.). Но лучше позже, чем никогда",

В интервью OBOZ.UA в начале 2024 года о глубоких личных изменениях Андрея Онистрата также публично рассказывала его жена, телеведущая телеканала "1+1 Украина" Валентина Хамайко. Она призналась, что война существенно повлияла на их семейные отношения, особенно после гибели старшего сына Остапа на фронте.

По словам Хамайко, после этой потери муж стал более замкнутым и отстраненным, а общение между ними постепенно свелось к молчанию. Она добавила, что после перевода мужа ближе к семье и начала работы с военным психологом его эмоциональное состояние постепенно стабилизируется.

