Муж-военный Леси Никитюк перенес операцию и рассказал, что с ним произошло: ведущая с юмором отреагировала

Военнослужащий Дмитрий Бабчук, возлюбленный телеведущей Леси Никитюк, оказался в больнице и перенес операцию. Защитник показал себя из палаты медицинского учреждения, продемонстрировав ногу в гипсе, а также рассказал, что после выздоровления планирует вернуться на службу. Леся Никитюк, в свою очередь, отреагировала на фото возлюбленного с юмором.

Видео дня

Соответствующий снимок Бабчук опубликовал в Instagram. На фото он лежит на больничной койке с левой ногой в гипсе. Также у мужчины перебинтована рука и правая ступня. Однако военный не теряет оптимизма и даже позирует на камеру.

"Операцию сделали, лапку починили, скоро уже на службу", – написал Бабчук.

Бабчук также обратился к сослуживцам: "Работайте, братья".

Никитюк опубликовала еще одно фото избранника в своем Instagram. Ведущая не стала драматизировать ситуацию и пошутила по поводу его травмированной ноги. Она опубликовала снимок гипса и добавила изображение мужских туфель.

"Я тогда тебе такие на размер побольше куплю!" – написала знаменитость.

Что именно стало причиной операции и при каких обстоятельствах Дмитрий Бабчук получил травму, супруги не сообщили. В то же время из его публикации известно, что после лечения военный рассчитывает вернуться на службу.

Дмитрий Бабчук 10 лет служит в Вооруженных силах Украины и имеет значительный боевой опыт. Отношения с Лесей Никитюк пара долгое время не афишировала. Осенью 2024 года ведущая впервые показала возлюбленного публично, а впоследствии раскрыла его имя. Бабчук младше своей избранницы на девять лет.

В январе 2025 года военный сделал Никитюк предложение во время отдыха в Карпатах. Через несколько месяцев пара стала родителями – 15 июня ведущая родила сына. Мальчика назвали Оскаром.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на помолвку и рождение ребенка, Никитюк и Бабчук пока не сыграли свадьбу. Ранее телеведущая рассказывала, что не хочет ограничиваться простой церемонией. По ее словам, влюбленные мечтают о грандиозном торжестве и хотят пригласить на него только одного артиста – Андрея Данилко в образе Верки Сердючки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!