Леся Никитюк подтвердила отношения с военным, который на 8 лет младше телеведущей. Фото

Телеведущая Леся Никитюк подтвердила отношения с военнослужащим Дмитрием Бабчуком после того, как медиа облетело рассекречивание личности ее избранника, а в соцсетях появилось видео пары во время прогулки. 36-летняя знаменитость решила, что не будет интриговать свою аудиторию, поэтому просто опубликовала совместное фото с любимым, который на 8 лет младше звезды.

Видео дня

Влюбленные показали романтический снимок из автомобиля, сделанный, вероятно, в Одессе, ведь именно там последние несколько дней видели пару вместе. Фото с 28-летним Дмитрием Леся Никитюк опубликовала в Instagram.

"Без лишних слов, интриг и расследований. Дмитрий Михайлович + Леся Ивановна = любовь. P.S. Спасибо всем за теплые слова и пожелания! Директ уже разорван", – подписала она фотографию.

Свою радость за влюбленных выразили украинские знаменитости в комментариях под постом. Оля Полякова в шутку поинтересовалась, собирается ли Никитюк уже замуж, или временно встречается: "Так что, ты замуж идешь или так?"

"Приятно видеть, когда между людьми любовь. Каждая секунда вместе, это и есть счастье", – отметила Елена Мандзюк.

"Ну, наконец!" – обрадовалась Наталья Денисенко.

"Кайф, Лесюня. Прекрасные!" – прокомментировал Тарас Цымбалюк.

"Люблю любовь", – призналась Джамала.

В частности, в комментариях военнослужащий Асан Исенаджиев написал, что был причастен к началу отношений Никитюк и Бабчука. Он сообщил, что был инициатором их знакомства: "Меня просили не говорить, что я обоих их познакомил".

То самое вышеупомянутое видео, на которое попали влюбленные, было снято в Одессе. Пара шла по улице, похожей на стихийный рынок. Ролик опубликовали в Telegram-канале Instamania.

Судя по Instagram-странице избранника телеведущей, он служит в морской пехоте. В описании профиля защитник называет себя "пенсионером ВСУ" и "следующим мэром Одессы". Социальная сеть Дмитрия, за которой следит Леся Никитюк, заполнена кадрами в амуниции с фронта.

Ранее OBOZ.UA писал, что Леся Никитюк сначала не показывала лицо своего любимого, но из-за татуировки на спине его узнали в сети. Что известно о Дмитрии Бабчуке – читайте здесь.

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