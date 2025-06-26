'Мотря, это ты?' Белый дом использовал для презентации законопроекта Трампа видео со звездой 'Поймать Кайдаша'

Белый дом презентовал новый законопроект президента США Дональда Трампа, который касается отмены налогов на сверхурочную оплату труда, воспользовавшись довольно интересным видео. "Главной героиней" ролика, вероятно, созданного с помощью искусственного интеллекта, стала звезда сериала "Поймать Кайдаша" Антонина Хижняк.

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На записи, что появилась на официальной странице Белого дома в Instagram, "актриса" не произнесла ни одного слова, только все время работала за компьютером. Как отметила директор Института массовой информации Оксана Романюк, для разработки такого реалистичного изображения ИИ-технологии могли быть натренированы на реальных фотографиях знаменитости, доступных в сети.

"Время. Выдержка. Вознаграждение. План президента Трампа отменяет налогообложение оплаты сверхурочной работы, что сэкономит работникам тысячи тяжело заработанных денег. "Единственный большой прекрасный закон" уважает труд. Голосуйте за этот закон. Сделаем тяжелую работу снова выгодной", – говорится в описании под роликом.

По словам Оксаны Романюк, это видео является довольно ярким примером определенной опасности использования ИИ. Изображение любого реального человека, который имеет цифровой след, могут использовать в рекламе или политических коммуникациях без согласия личности.

Под постом Белого дома можно заметить комментарии от украинцев, которые сразу узнали в героине ролика Антонину Хижняк, сыгравшую Мотрю в сериале "Поймать Кайдаша":

"Ого, The White House, вы знаете, что это ИИ-изображение известной украинской актрисы Антонины Хижняк? Будем надеяться, что мы получим несколько Patriot в обмен на ее безупречную игру".

"Мотря, это ты?".

"Антонина Хижняк, что вы делаете на странице Белого дома?".

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