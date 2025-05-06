Стало известно, как Мелания Трамп отреагировала на скандальное фото мужа в образе Папы Римского

После публикации фото президента США Дональда Трампа, где он изображен в роли Папы Римского, его жена Мелания Трамп высказала свое мнение об этом скандальном снимке. Изображение, созданное искусственным интеллектом, появилось на официальном аккаунте главы Штатов в соцсетях 2 мая, что стало причиной резкой критики со стороны католических лидеров.

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Интересно, что сама Мелания Трамп является католичкой, однако она одобрила необычное "амплуа" мужа. Об этом сообщил журнал People со ссылкой на слова президента США. Во время пресс-конференции 5 мая Дональд Трамп рассказал журналистам, что изображение не имеет никакого отношения к нему лично.

"Я понятия не имею, откуда оно взялось. Возможно, это был искусственный интеллект. Но я ничего об этом не знаю. Я просто увидел его вчера вечером", – заявил президент США.

Однако он подчеркнул, что фото ему понравилось и отметил, что оно пришлось по душе его жене, первой леди. "Моя жена посчитала это милым. Она сказала: "Разве это не мило?", – поделился Трамп.

Мелания Трамп часто подчеркивает важность религиозных убеждений в своей жизни. Известно, что она присутствовала на похоронах Папы Франциска 26 апреля. Трамп отметил, что его жена глубоко уважает католическую религию, и для нее этот момент стал "жизненным опытом". В настоящее время Мелания продолжает поддерживать мужа, даже когда ситуация вокруг скандального фото разворачивается.

Изображение Трампа в образе Папы Римского было сделано во время, когда католики по всему миру оплакивают смерть Папы Франциска, а также готовятся к конклаву, чтобы избрать нового понтифика. Это вызвало резкую критику среди католических лидеров. Епископ Томас Джон Папроцкий назвал фото "глубоко оскорбительным для католиков" и призвал Трампа извиниться.

"Это наносит глубокую обиду католикам, особенно в этот священный период, когда мы еще оплакиваем смерть Папы Франциска и обращаемся в молитве к Святому Духу за руководством во время избрания нашего нового понтифика", – отреагировал он.

Религиозные деятели, включая иезуитского священника отца Джеймса Мартина, также выразили свое недовольство выходкой президента. Отец Мартин отметил, что хотя Трамп мог иметь в виду шутку, этот жест является "глубоко оскорбительным", учитывая контекст времени и событий.

На фоне этой ситуации также стоит отметить, что сам Трамп заявлял, что шутил, когда выражал желание стать следующим Папой Римским. "Я бы хотел быть Папой", – сказал он журналистам, не имея в виду серьезность своих слов.

Ранее OBOZ.UA писал, что в наряде Мелании Трамп на похоронах Папы Римского увидели "скрытое послание". Для торжественной церемонии Мелания выбрала черное двубортное платье-пальто, традиционную кружевную вуаль-мантилью, перчатки и классические лодочки Manolo Blahnik.

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