Туристы все чаще выбирают португальский остров Мадейра как атмосферное направление для побега от холодной погоды, называя его настоящей жемчужиной Атлантики. Этот вулканический архипелаг поражает разнообразием ландшафтов, теплым климатом круглый год и доступными ценами на перелеты и развлечения.

Многие путешественники сравнивают его с экзотическими островами, такими как Гавайи или Бали, подчеркивая незабываемую красоту и уникальную природу, пишет Express.

Почему Мадейра привлекает путешественников

Мадейра, автономный регион Португалии, расположенный более чем в 800 км к юго-западу от материковой части страны, на Африканской тектонической плите. Остров известен как "Жемчужина Атлантики" благодаря драматическим вулканическим ландшафтам, нетронутым пляжам с кристально чистой водой и захватывающим пейзажам, меняющимся от скалистых побережий до пышных зеленых долин. Туристы описывают его как "несправедливо красивое место" и "самое красивое в Европе", где можно наслаждаться теплом даже в феврале-марте, когда максимальная температура достигает около 19-20°C, а дожди случаются нечасто.

Доступность острова добавляет ему привлекательности: прямые рейсы из Лондона в Фуншал стоят от 30-50 фунтов стерлингов (1750-2900 грн) в одну сторону в низкий сезон, а средняя цена пинты местного пива составляет примерно 2-2,5 фунта (120 грн).

Это делает Мадейру выгодным зимним пристанищем для европейцев, стремящихся избежать серого холода. Кроме основного острова, архипелаг включает Порту-Санту с золотыми пляжами, куда легко добраться на пароме для дополнительных дней релакса.

Пляжи и природные чудеса острова

Пляжный отдых на Мадейре поражает разнообразием: искусственные золотые пляжи Кальета и Машику с импортированным песком из Африки идеально подходят для купания, падлбординга и каякинга благодаря защищенным заливам. Природные лавовые бассейны в Порту-Мониш на севере считают одной из главных достопримечательностей 0 вулканические образования позволяют морской воде постоянно обновляться, а рыбки и прозрачная вода создают уникальный эффект. Посетители называют это "настоящим чудом природы".

Чернопесчаный пляж Сейшал привлекает пышным зеленым фоном, высокими скалами и водопадом, впадающим прямо в океан, создавая живописное зрелище. Эти места сочетают релакс с приключенческим духом, позволяя наслаждаться океаном в окружении тропической растительности.

Культурные и активные прелести Мадейры

Столица Фуншал предлагает богатую культурную жизнь: Старый город с историческими улочками, канатная дорога в Монте, знаменитые санки, тропический сад Монте-Палаце и колоритный рынок Меркадо-дус-Лаврадорес. Любители природы не пропустят Лаврискую долину 1 древний лес ЮНЕСКО с эндемичными видами растений, туманными тропами и леводами, охватывающий значительную часть острова.

Для активных путешественников идеальным будет подъем на Пику-ду-Ареййру 2 третью по высоте вершину, где встречают восход солнца с панорамными видами, или поход к Пику-Руйву через горные тропы. Дегустация знаменитого мадейрского вина в Фуншале, Камара-де-Лобуш или на виноградниках добавляет гастрономического шарма путешествию, делая остров идеальным сочетанием природы, культуры и расслабленного отдыха.

