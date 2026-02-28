Жемчужина Атлантики: туристам посоветовали атмосферный португальский остров
Туристы все чаще выбирают португальский остров Мадейра как атмосферное направление для побега от холодной погоды, называя его настоящей жемчужиной Атлантики. Этот вулканический архипелаг поражает разнообразием ландшафтов, теплым климатом круглый год и доступными ценами на перелеты и развлечения.
Многие путешественники сравнивают его с экзотическими островами, такими как Гавайи или Бали, подчеркивая незабываемую красоту и уникальную природу, пишет Express.
Почему Мадейра привлекает путешественников
Мадейра, автономный регион Португалии, расположенный более чем в 800 км к юго-западу от материковой части страны, на Африканской тектонической плите. Остров известен как "Жемчужина Атлантики" благодаря драматическим вулканическим ландшафтам, нетронутым пляжам с кристально чистой водой и захватывающим пейзажам, меняющимся от скалистых побережий до пышных зеленых долин. Туристы описывают его как "несправедливо красивое место" и "самое красивое в Европе", где можно наслаждаться теплом даже в феврале-марте, когда максимальная температура достигает около 19-20°C, а дожди случаются нечасто.
Доступность острова добавляет ему привлекательности: прямые рейсы из Лондона в Фуншал стоят от 30-50 фунтов стерлингов (1750-2900 грн) в одну сторону в низкий сезон, а средняя цена пинты местного пива составляет примерно 2-2,5 фунта (120 грн).
Это делает Мадейру выгодным зимним пристанищем для европейцев, стремящихся избежать серого холода. Кроме основного острова, архипелаг включает Порту-Санту с золотыми пляжами, куда легко добраться на пароме для дополнительных дней релакса.
Пляжи и природные чудеса острова
Пляжный отдых на Мадейре поражает разнообразием: искусственные золотые пляжи Кальета и Машику с импортированным песком из Африки идеально подходят для купания, падлбординга и каякинга благодаря защищенным заливам. Природные лавовые бассейны в Порту-Мониш на севере считают одной из главных достопримечательностей 0 вулканические образования позволяют морской воде постоянно обновляться, а рыбки и прозрачная вода создают уникальный эффект. Посетители называют это "настоящим чудом природы".
Чернопесчаный пляж Сейшал привлекает пышным зеленым фоном, высокими скалами и водопадом, впадающим прямо в океан, создавая живописное зрелище. Эти места сочетают релакс с приключенческим духом, позволяя наслаждаться океаном в окружении тропической растительности.
Культурные и активные прелести Мадейры
Столица Фуншал предлагает богатую культурную жизнь: Старый город с историческими улочками, канатная дорога в Монте, знаменитые санки, тропический сад Монте-Палаце и колоритный рынок Меркадо-дус-Лаврадорес. Любители природы не пропустят Лаврискую долину 1 древний лес ЮНЕСКО с эндемичными видами растений, туманными тропами и леводами, охватывающий значительную часть острова.
Для активных путешественников идеальным будет подъем на Пику-ду-Ареййру 2 третью по высоте вершину, где встречают восход солнца с панорамными видами, или поход к Пику-Руйву через горные тропы. Дегустация знаменитого мадейрского вина в Фуншале, Камара-де-Лобуш или на виноградниках добавляет гастрономического шарма путешествию, делая остров идеальным сочетанием природы, культуры и расслабленного отдыха.
OBOZ.UA предлагает узнать об отдыхе в месте, которое туристы называют "необитаемым раем".
