Минкульт взялся за дело Петра Черного после сенсационного разоблачения схемы вывоза мужчин из Украины: как могут наказать артиста

Министерство культуры Украины отреагировало на расследование Bihus.Info, в котором говорится о возможной схеме вывоза мужчин за границу под видом "музыкантов" певца Петра Черного. В ведомстве инициировали проверку информации, предоставленной журналистами, и допустили возможность прекращения деятельности артиста за пределами нашей страны.

Об этом Минкульт сообщил в ответ на обращение общественного деятеля Святослава Литинского. Соответствующий документ он обнародовал на личной странице в Facebook.

После обнародования расследования Минкульт обратился в Службу безопасности Украины с просьбой проверить данные о том, действительно ли мужчин за деньги оформляли музыкантами Петра Черного для пересечения государственной границы. На основе результатов анализа министерство может прекратить поддержку творческой деятельности исполнителя за пределами Украины.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что уже приняли меры в отношении участников возможной схемы: "Сейчас Минкульт прекратил рассмотрение вопросов относительно пересечения государственной границы Украины на выезд всем лицам, указанным в статье".

Детали скандала

Bihus.Info совместно с коллегами из NGL.media выяснило, что в течение 2025 года по меньшей мере пятеро мужчин выехали за границу для участия в "благотворительных концертах" Петра Черного. Знакомый певца – Сергей Матусов – обращался в Киевскую городскую военную администрацию с просьбой выпустить "команду" артиста, которая каждый раз менялась, на "гастроли".

Как выяснилось, большинство из мужчин не имели никакого отношения к музыке, зато были айтишниками и директорами фирм. В Украину они больше не возвращались. Как раскрыл мужчина по имени Владислав, стоимость услуги обошлась ему в 4,5-5 тысяч долларов.

Когда Петра Черного спросили о возможной схеме, он начал повышать голос и откровенно оскорблять журналистов: "Кто тебя послал? Наверное, тот черт, который не может поделить меня с Матусовым. Закройте рот, когда Петр Черный говорит".

