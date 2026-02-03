'Закройте рот, когда Петр Черный говорит'. Заслуженного артиста заподозрили в схеме вывоза мужчин за границу: он сорвался на журналистов

"Закройте рот, когда Петр Черный говорит", – именно так заслуженный артист Украины Петр Черный отреагировал на вопрос журналистов о возможной схеме вывоза мужчин за границу под видом музыкантов. Во время разговора певец не сдержал эмоций, перешел на оскорбления и фактически отказался отвечать по существу.

Расследование Bihus.Info совместно с коллегами из NGL.media разоблачило целую сеть "творческих" выездов на "гастроли", где вместо гитаристов и барабанщиков в Испанию ехали айтишники и директора фирм, которые больше не возвращались в Украину.

"Музыканты" из IT-сектора и фальшивые афиши

Схема якобы работала через давнего знакомого Черного – Сергея Матусова, музыканта, который сейчас живет в Испании. По данным источника, в течение 2025 года он по меньшей мере пять раз обращался в Киевскую городскую военную администрацию (КГВА) с просьбой выпустить группу артистов для "благотворительных концертов".

Однако "команда" Черного каждый раз была новой. Журналисты выяснили, что большинство этих людей не имеют никакого отношения к музыке.

Например, человек по имени Дмитрий, который выехал как музыкант в июне, оказался обычным айтишником. Он не стал скрывать правду.

"Ну, да (уехал как музыкант. – Ред.). Я не могу видеть будущее, поэтому жалеть нечего", – прокомментировал он свой "творческий" выезд. Сейчас мужчина спокойно работает по специальности в городке возле Валенсии, Испания.

Другой "гастролер", Владислав, оказался еще более откровенным. Он признался, что за услугу выезда пришлось заплатить солидную сумму, хоть и ниже "рыночной" стоимости: "Это стоило около 4,5-5 тысяч долларов. Оплата шла по-разному: и наличными, и передавали".

Концерты, которых не было

Журналисты расследователи отметили: анализ документов показал, что благотворительные выступления Петра Черного часто существовали только на бумаге. Анонсы создавались на наспех слепленных сайтах-однодневках, а даты выезда "музыкантов" иногда даже не совпадали с датами самих концертов. Были случаи, когда группа пересекала границу уже после того, как выступление должно было состояться, отмечает источник.

Агрессивная реакция Петра Черного

Во время разговора с журналистами певец повышал голос, использовал оскорбительные формулировки и обвинял медийщиков в якобы некорректной работе.

"Вы сначала разберитесь, что спрашиваете. Начинаешь с "я хочу спросить вас о благотворительных выступлениях", а заходишь с заднего прохода... То, что ты хочешь сказать, я высрал давно, понимаешь? И к цыганам так не надо обращаться", – заявил артист в ответ на вопрос о благотворительных выездах.

На вопросы о "левых" музыкантах реагирует агрессивно, предлагая медийщикам вместо расследований "снять малобюджетный порнофильм "Один дома".

"Кто тебя послал? Наверное, тот черт, который не может поделить меня с Матусовым. Закройте рот, когда Петр Черный говорит, – сказал заслуженный артист и обратился к оператору: – Сними лучше малобюджетный порнофильм "Один дома". Тебе это лучше подойдет".

Справка. Петр Черный – выходец из знаменитой ромской семьи. Его мама, известная исполнительница старинных цыганских песен и романсов, Галина Черная играла в театре "Ромен", а потом вместе с отцом они создали ансамбль "Цыганские напевы" и гастролировали по всей стране. Петр продолжил семейную династию.

