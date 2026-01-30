Кристина Шишпор прокомментировала побег и обман солистов Национальной оперы Украины и их заработок на российской культуре во время войны

В первый месяц 2026 года страну всколыхнула новость о том, что двое солистов Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т. Г. Шевченко Наталья Мацак и Сергей Кривоконь решили прославлять российскую культуру в Европе, гастролируя с балетом "Лебединое озеро" композитора Петра Чайковского. Пытаясь уберечь свою репутацию, танцовщица сделала ряд постов с оправданиями, где заговорила о "незнании" всех фрагментов постановки и "следовании межтеатральным обязательствам", однако вызвала еще большее возмущение. В частности, прима-балерина Кристина Шишпор уличила экс-коллега во лжи.

OBOZ.UA пообщался с народной артисткой Украины, чтобы расставить все точки над "і" в нашумевшей ситуации. Кристина Шишпор откровенно поделилась мыслями о деятельности танцовщиков, и раскрыла, вернулись ли они в Украину.

– Недавно ваши коллеги из Национальной оперы Украины Наталья Мацак и Сергей Кривоконь стали фигурантами скандала из-за популяризации произведений российских художников. Как вы отреагировали на их поступок?

– Знаете, у меня вопрос к Сергею Кривоконю. Как бы он смотрел в глаза Александру Шаповалу, заслуженному артисту Украины, который погиб, защищая нашу страну? Это мой партнер, с которым я протанцевала все самые важные премьеры своей жизни, выиграла самые престижные международные конкурсы. Что бы он сейчас сказал ему, когда обманом получил бронирование от театра, и поехал танцевать "Лебединое озеро" Чайковского? Нет слов.

– В своем посте Наталья Мацак говорила, что когда они с мужем согласились принять участие в "европейской постановке рождественской классики", не знали, что она включает фрагмент из "Лебединого озера". А вот мотивом присоединиться к балетной труппе она назвала желание популяризировать украинский "Щедрик". Действительно ли такое возможно?

– Мне обидно, что лжецы вводят людей в заблуждение и обесценивают украинских артистов балета. Они очень хитрые, потому что прикрываются постановкой "Щедрик". Они ее танцевали и ни у кого нет к этому вопросов. Но на концерте Наталья с Сергеем танцевали еще "Кармен-Сюиту", которую сейчас у нас не ставят в репертуар, потому что там микс с российским композитором. Они говорят, что не знали о наличии "Лебединого озера" в гала-концерте в Каннах. Не знали программу? Это полный бред и ложь, потому что билеты продаются заранее и программа согласована, так как зритель должен точно знать, что ему покажут на сцене.

К тому же, осознавая, что люди могут чего-то не понимать в балете, она путает их двумя разными представлениями (концертами в Каннах и Швейцарии. – Ред.). Прикрывается постановкой Анатолия Шекеры (его версия "Лебединого озера" стала одной из самых выдающихся в театре. – Ред). Это правда, он поставил много балетов, но там музыка Петра Чайковского, который относится к имперской России. От этой музыки отказалась вся страна. Наташа и Сергей как никто знают позицию Министерства культуры Украины и Национальной оперы Украины. Это для них не новость. Не нужно позиционировать как жертв тех, кто сделал сознательный выбор.

– Вы упоминали о том, что Сергей Кривоконь нечестно получил бронь от театра, благодаря чему и смог пересечь границу. Можете объяснить подробнее?

– Наталья использовала "Щедрика" как прикрытие для руководства театра и Министерства культуры Украины. Она понимала, что ее мужу не дадут бронирование для выезда за границу, если она выскажет свое прокремлевское мнение, которое сейчас транслирует.

– Ранее появлялась информация, что отпуск Мацак и Кривоконя длится до 26 января. Известно ли вам или дирекции театра об их местонахождении?

– С Сергеем Кривоконем связывались, но он сказал, что не вернется в Украину. С него сняли бронь и он не хочет воевать. Думаю, что и Наталья здесь не будет работать. Коллектив больше не захочет с ней иметь дело, и их здесь никто не ждет.

– В своих постах Наталья Мацак отдельное внимание уделила тому, что участием в "Лебедином озере" они якобы выполняли условия европейского контракта и межтеатральных обязательств. Такое действительно могло быть?

– Это просто бред. Межтеатральных обязательств сейчас не существует, потому что у нас идет война. Если бы они и были, то Наталья и Сергей должны были бы поехать в командировку, а не брать отпуск за свой счет, обманывая руководство. То есть нет обязательств танцевать "Лебединое озеро". У них есть единственный контракт – с Национальным академическим театром оперы и балета Украины имени Т. Г. Шевченко. А позиция дирекции театра и Министерства культуры Украины однозначна: отказаться от произведений российских композиторов и постановщиков. Не понимаю, зачем вводить людей в заблуждение. А если же эти контракты существуют, пусть Наталья их покажет. Своими комментариями они просто обесценивают артистов балета, которые остаются в театрах нашей страны и выступают против российской империи.

Наташа там еще активно комментирует КГБ и Кремль. С такими людьми как она, сегодня это творчество Чайковского, а завтра российские танки заходят в Киев и мы будем под флагом РФ. Позиция Натальи очень неоднозначна и попахивает методичкой Кремля. С такими двойными стандартами я не удивлюсь, что она работает на российскую сторону.

Хочу подытожить: мне моя страна дала все и карьеру, и возможность работать в одном из лучших театров мира. Поэтому я буду до последнего защищать позицию своей страны, руководства и Министерства культуры Украины, которые делают невозможное в суровое время, когда украинцы переживают самую страшную зиму: без тепла и на грани энергетической катастрофы. Мы, как артисты, нужны здесь, а не за границей. Мы работаем, хотим дарить взрослым и детям искусство, чтобы они могли окунуться в сказку. Искусство лечит. А мы будем делать все, чтобы продвигать свою культуру в своей стране и в мире.

