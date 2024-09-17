Международный скандал с 'Русскими на войне': в Канаде покажут фильм-оправдание оккупантов, а Минкульт внес режиссера в 'черный список'

Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF), Канада, уже закончился, но скандал с показом пропагандистского фильма "Русские на войне" российско-канадийского режиссера Анастасии Трофимовой все еще не исчерпан. Организация хоть и отказалась транслировать киноленту во время фестиваля, но схитрила и покажет ее в другой день.

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Этот скандал вышел на международный уровень и, кроме протестов людей в Торонто, к нему присоединилось правительство Украины. Министерство культуры и стратегических коммуникаций внесло режиссера к лицам, создающим угрозу национальной безопасности Украины, говорится на сайте министерства.

"Бывшую работницу пропагандистского канала Russia Today внесли в этот список, в частности, за документальный фильм "Русские на войне" (Russians at War), который она срежиссировала. Несмотря на то, что ленту продемонстрировали на Венецианском кинофестивале, показ фильма на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF) ограничили. После первого сеанса фильм был снят с программы из-за мер безопасности, вызванных возмущением Конгресса украинцев Канады, украинских и иностранных чиновников", – сообщило МКСК.

В фильме "Русские на войне" ярко прослеживается пропагандистская составляющая, тем более, как уже известно, режиссер в РФ работала на телеканале Russia Today, потому умеет хорошо манипулировать информацией. Своей кинолентой она хотела показать, что россияне не столь жестоки, как о них отзываются украинцы и иностранные инфлюенсеры. Однако она не упоминает и не изображает многочисленные изнасилования, издевательства и убийства, которые совершают оккупанты.

"Фильм также продвигает идею, что эта война является "конфликтом двух братских народов", и что россияне якобы так же являются ее жертвами, как и украинцы, что неприемлемо в условиях реальных событий, которые происходят в Украине. Каждый подобный продукт, который искажает реальность или снимает ответственность с агрессора, представляет угрозу всем, кто борется за свою свободу и достоинство", – объясняет министерство.

Несмотря на все оговорки, канадское правительство ранее выделило на съемки "Русских на войне" 340 канадских долларов, поэтому организаторы пытаются добыть в борьбе право продемонстрировать проект миру. В течение всего времени проведения кинофестиваля скандал с фильмом не утихал, поэтому от трансляции ленты отказались до времени, "когда это будет безопасно". Ее должны были показать трижды с 13 по 15 сентября, но отменили.

Как видим, "безопасно" стало уже в скором времени и организаторы решили все же продемонстрировать проект 17 сентября. На сайте TIFF можно приобрести билет на фильм на два разных часа.

Фильм "Русские на войне" показывали на Венецианском кинофестивале в Италии. Министерство иностранных дел Украины осудило премьеру пророссийской ленты и отметило, что ее демонстрация оскорбительна для жертв войны, развязанной Россией на украинской земле.

Ранее распространение кино, которое имело целью "отбелить" репутацию оккупантов и разрушить "стереотипные впечатления" о них, также вызвало возмущение у представителей Конгресса украинцев Канады. В частности, режиссер Анастасия Трофимова, вероятно, не имела разрешения на посещение территорий Украины, которые находятся под оккупацией армии врага.

После массовых протестов трансляцию действительно отменили, однако это касалось только телевидения, а не кинофестиваля.

Как сообщал OBOZ.UA, позже TIFF все же отказался от премьеры "Русские на войне" в рамках фестиваля, но не из-за возмущения украинцев. Причиной отмены трансляции стало опасение угрозы безопасной работе мероприятия.

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