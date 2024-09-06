Пока Украина утопает в крови, на Венецианском фестивале показали фильм-оправдание российских окупантов

На 81-м Венецианском кинофестивале состоялась премьера российского документального фильма под названием "Русские на войне". В то время как мирные города Украины регулярно подвергаются ракетным обстрелам со стороны РФ, пропагандистские кинематографисты пытаются оправдать военные преступления, демонстрируя миру якобы "рутину" своих воинов на фронте.

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Как сообщают росмедиа, фильм "Русские на войне" режиссера Анастасии Трофимовой был создан на основе материала, снятого за 7 месяцев пребывания с батальоном ВСУ РФ на временных оккупированных украинских территориях. По словам рупоров Кремля, – кинолента "совершенно антивоенная", а российские военные в нем предстают "обычными людьми".

"Они разочарованы, не понимают, за что воюют, но все-таки идут на штурмы и размышляют о своем патриотизме, – говорится в описании документальной картины. – Батальон, в который попала Трофимова, зимой-весной 2023 года находился на Краснолиманском направлении в обороне. Летом того же года его перекинули под Бахмут и отправили на штурмы".

Интересно, что в одном из интервью Трофимова заявляет о "положительных" реакциях на фильм как от россиян, так и от украинцев. Однако кинематографистка признается – никогда не смотрела оскароносный украинский фильм "20 дней в Мариуполе", ведь у нее "не было времени".

Российский режиссер сейчас проживает не на родине – "ждет реакции власти". "Я хотела сделать этот фильм как отчаянный поиск понимания моей родной страны и моего народа", – говорит она, добавляя, что до сих пор не понимает причину войны. "У меня до сих пор очень много вопросов, как это все произошло. Это явно некий провал дипломатии. Любая война – провал дипломатии. Но могу сказать, что маленькие люди обычно ничего не решают ", – говорит Трофимова.

По мнению путинистов, мировое киносообщество изрядно заинтересовано работой режиссера. После Венеции команда россиян представит свой фильм в Торонто. Сама автор называет "Русские на войне" вовсе не историческим исследованием причин войны, а "реальным свидетельством ранее невидимой стороны", то есть русских солдат.

На красной дорожке команда фильма появилась в обычной одежде. У пользователей сложилось впечатление, что кинематографисты проходили мимо фестиваля и случайно оказались перед камерами.

Зато украинцы, представляющие документальную ленту "Песни земли, которая медленно горит", провели перед фотографами и присутствующими мощную акцию. Они нарядили черные рубашки с красной вышивкой, напоминавшей кровь. На одежде было написано расстояние от Венеции до мест, где россияне держат в плену украинцев. Детали – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как известная британская киноактриса Тильда Свинтон, поддерживающая Украину в войне, поделилась "космическими" снимками, сделанными украинским фотографом в Венеции.

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