В Канаде разгорелся скандал из-за пропагандистского фильма, который 'отбеливает' репутацию окупантов: что известно

После того, как на 81-м Венецианском кинофестивале состоялась премьера российского документального фильма "Россияне на войне", на съемку которого канадское правительство выделило 340 000 долларов, режиссер Анастасия Трофимова планирует показать фильм в Торонто. Распространение картины, направленной на "отбеление" репутации оккупантов и разрушение "стереотипных впечатлений" о них, вызвало возмущение у представителей Конгресса украинцев Канады.

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Члены ассоциации призвали организаторов международного кинофестиваля в Торонто (TIFF) отменить показ пропагандистской ленты, сообщает The Kyiv Independent. Фильм пронизан идеей "неотделимости" Украины от территории РФ.

Конгресс украинцев Канады создал официальное письмо-обращение, в котором осудил распространение документальной ленты. По словам дипломатов, Анастасия Трофимова, вероятно, не имела разрешения на посещение территорий Украины, которые находятся под оккупацией армии врага.

"Если это действительно так, она незаконно пересекла международно признанную украино-российскую границу, нарушила украинское законодательство и, возможно, нарушила канадские санкции", – отметили в организации.

Они добавили, что любая попытка назвать кинокартину "антивоенной" является отвратительным искажением реальных действий солдат РФ, которые в течение 10 лет убивают и пытают украинцев.

"Мы глубоко разочарованы решением TIFF показать российский пропагандистский фильм в программе этого года. С миссией TIFF "превратить то, как люди видят мир через фильм", мы воспринимаем это как попытку отбелить военные преступления, совершенные российскими солдатами в Украине", – отметила Юлия Ковалев, посол Украины в Канаде.

Со своей стороны представители отечественной киноиндустрии не обошли вниманием скандал с пропагандистской лентой. Кинопродюсер Дарья Бассель в своих соцсетях акцентировала внимание на том, что подобные проекты используются врагом как один из видов оружия.

"Режиссер – как и Путин и его режим – ведет интересную игру с этими людьми. Они отказывают россиянам в простой способности владеть достоинством, думать и решать самостоятельно. Для нее эти люди просто бессильны объекты. Пока я это пишу и пока вы читаете, ракеты бьют по украинским городам. Кнопки нажимают обычные россияне. Являются ли их преступления менее значимыми просто потому, что они утверждают, что не знают, почему они вовлечены в эту войну?" – написала она.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что на Венецианском фестивале показали фильм-оправдание российских кафиров "Россияне на войне".

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