'Мы немедленно останавливаем показ': кинофестиваль в Торонто отказался от премьеры 'Русских на войне', но не из-за возмущения украинцев

Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF) отказался от премьерного показа скандального фильма-оправдания оккупантов "Русские на войне" режиссера Анастасии Трофимовой. Несмотря на возмущение украинцев и официальные заявления от правительства, причиной отмены трансляции стало опасение угрозы безопасной работе мероприятия.

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Соответствующее заявление было опубликовано на сайте TIFF. Представители фестиваля назвали решение "беспрецедентным шагом", ведь считают, что фильм заслужил место на международном мероприятии.

"TIFF вынужден немедленно остановить будущие показы фильма "Россияне на войне" в пятницу, субботу и воскресенье, поскольку нам стало известно о значительных угрозах работе фестиваля и общественной безопасности. Хотя мы твердо придерживаемся своей позиции, это решение было принято в целях обеспечения безопасности всех гостей фестиваля, персонала и волонтеров. Это беспрецедентный шаг для TIFF", – говорится в сообщении.

Ранее правительство Украины обращалось к организаторам кинофестиваля в Торонто с просьбой отменить показ российского фильма, отмечая: "он представляет очень обезображенную картину реальности". Однако члены TIFF не поддержали запрос, поскольку убеждены, что лента заслуживает демонстрации.

"Это было невероятно тяжелое решение. Выбирая фильмы, мы руководствуемся миссией TIFF, нашими ценностями и программными принципами. Мы считаем, что этот фильм заслуживает место в линейке нашего фестиваля, и мы обязуемся показывать его тогда, когда это будет безопасно", – отметили организаторы мероприятия.

Пару дней назад члены кинофестиваля опубликовали заявление, где отмечалось, что они "понимают и сопереживают украинскому народу из-за незаконного российского вторжения". Однако, поскольку они работают с искусством, руководствуются демократическими ценностями свободы совести, мысли, самовыражения и мирных собраний, защищенных Канадской хартией прав и свобод.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что канадский общественный вещатель TVO отменил трансляцию пропагандистской киноленты "Россияне на войне" после массовых протестов и официального обращения украинского правительства.

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