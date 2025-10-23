'Меня похитили и подвязывали на цепь': победительница 'Холостяка' Инна Белень рассказала о своей первой роли в сериале

Победительница реалити "Холостяк 13" Инна Белень призналась, что совсем не волнуется из-за того, что может остаться без внимания аудитории после того, как на экраны вышел новый сезон романтического шоу. По словам волонтера, они никогда не боялась воплощать в жизнь свои "бешеные идеи", поэтому не так давно впервые попробовала себя в роли актрисы.

Белень приняла участие в создании сериала "К.О.Д", где сыграла саму себя. Об опыте съемок в кинокартине бизнесвумен рассказала в проекте "Слушаем и не осуждаем".

"С той жизнью, которой я живу, без внимания точно не останусь. Пойти на "Холостяка" – это была только одна из моих бешеных идей, которых у меня в жизни очень много. Я уже снялась в сериале "К.О.Д" на СТБ. Закрыла гештальт из детства. Я там в роли себя. Меня похищали, привязывали на цепь, душили. А потом начинается следствие и меня ищут", – рассказала волонтер.

Что известно об Инне Белень и ее участии в "Холостяке"

Инна Белень родилась 18 ноября 1995 года в Харькове. Высшее образование она получила в родном городе по специальности "Филология". В свое время Белень развивали бизнес за рубежом, а после начала большой войны занялась волонтерством.

В прошлом году бизнесвумен решила принять участие в 13-м сезоне шоу "Холостяк", где главным героем стал ветеран российско-украинской войны Александр "Терен" Будько. В финале проекта общественный деятель подарил волонтеру желанное кольцо, а со временем они публично заявили, что начали строить настоящие отношения.

Однако их история любви не длилась долго. Через месяц после выхода последнего выпуска реалити Белень и "Терен" обнародовали совместный пост, где сообщили о расставании. Они не смогли закончить отношения на позитивной ноте, поэтому начали публично ссориться.

Вскоре масла в огонь подлила подруга ветерана, блогер Елена Мандзюк. Она заявила, что между "Тереном" и Белень на самом деле никогда не было романа.

