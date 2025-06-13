Бывшая девушка 'Терена' Инна Белень сделала две пластические операции и рассказала, что изменила в себе. Фото

Бизнесвумен и бывшая избранница главного героя романтического реалити-шоу "Холостяк 13" Александра "Терена" Будько – Инна Белень – призналась, что решилась на кардинальные изменения во внешности. Волонтер сделала пластическую операцию груди, а также подкорректировала форму подбородка.

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Как отметила предпринимательница, решение лечь под нож хирурга не было спонтанным и подтолкнули ее на этот шаг не только эстетические факторы, но и определенные проблемы со здоровьем. Об этом она рассказала на личной странице в Instagram.

Еще в детстве врачи диагностировали Инне Белень кифосколиоз – искривление позвоночника, что привело к асимметричному развитию грудной клетки. Из-за этой деформации волонтеру приходилось носить корсеты с металлическими вставками, проходить необходимые медицинские процедуры и каждый день плавать. В юношеские годы у предпринимателя произошел серьезный гормональный сбой, поэтому она резко набрала 10 килограммов, что отразилось на физическом состоянии.

"Эти килограммы я сбросила очень быстро. Но хочу, чтобы вы обратили внимание на одну часть моего тела (грудь. – Ред.). И на то, как она реагировала на резкие колебания веса в короткий период. Когда теряешь 10 килограммов – из пышной и подтянутой груди получается форма, которую уже не очень хочется видеть без бюстгальтера. А если добавить историю со сколиозом – все усложняется. Грудь не только потеряла форму, но и стала асимметричной", – поделилась победительница "Холостяка 13".

Инна Белень отметила, что подтянуть грудь не получится ни с помощью спорта, ни правильного питания. Поскольку волонтер хочет получать удовольствие, глядя на свое тело, приняла решение обратиться за помощью к пластическому хирургу.

Уже в больнице Белень решилась на еще одну операцию. Как отметила предпринимательница, ей не нравится форма собственного подбородка, поэтому она захотела исправить и эту проблему.

"Мышцы шеи в постоянном напряжении. Это создает "балласт". Это не красиво, это выглядит как второй-третий подбородок. Ботокс, липолитики, массажи, дефицит калорий – не помогают", – поделилась экс-девушка "Терена".

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