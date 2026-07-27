Меган Маркл больше не герцогиня? Супруга принца Гарри отдаляется от британской короны после поездки в Англию: какая ее настоящая фамилия

Меган Маркл во время своего дебюта в шоу "МастерШеф Австралия" попросила не называть ее "герцогиней", хотя именно этот титул остается ее официальным после отказа от исполнения королевских обязанностей. Это произошло вскоре после ее поездки в Великобританию, где Маркл впервые за последние годы встретилась с членами королевской семьи.

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Как сообщает Hello!, 44-летняя герцогиня Сассекская стала приглашенным "тайным судьей" популярного кулинарного проекта, заменив одного из постоянных членов жюри, который находился в отпуске. Ее появление держалось в секрете до самого эфира.

Когда судья По Лин Йоу поприветствовала гостью словами: "Можно мне называть вас герцогиней?", Меган сразу дала понять, как она хочет, чтобы к ней обращались.

"О, называйте меня Меган", – кратко ответила она.

По данным Daily Mail, эта просьба не была случайной. Там утверждают, что команда Меган Маркл еще до выхода программы попросила продюсеров не упоминать ее королевский статус в шоу и рекламных материалах.

Также отмечалось, что супруга принца Гарри была недовольна тем, что в одном из промороликов ее назвали "королевской особой".

Это заявление прозвучало всего через несколько недель после ее поездки в Великобританию. Принц Гарри, Меган Маркл и их дети впервые с 2022 года встретились с королем Чарльзом III. Несмотря на разговоры о примирении, инсайдеры сообщали, что визит оказался эмоционально непростым для герцогини. Из-за соображений безопасности она не смогла сопровождать мужа на всех публичных мероприятиях и, по сообщениям, чувствовала себя огорченной.

Стоит отметить, что в начале 2025 года Маркл заявила, что теперь использует "Сассекская" в качестве семейной фамилии, объяснив, что хотела иметь одинаковую фамилию со своими детьми Арчи и Лилибет.

Впрочем, троюродный брат короля Чарльза III лорд Ивар Маунтбеттен пояснял, что юридически настоящая фамилия Меган – Маунтбеттен-Виндзор. Именно ее используют в официальных документах члены семьи.

В то же время эксперты по королевскому протоколу отмечают, что использование титула в качестве повседневной фамилии является обычной практикой для британской королевской семьи. Именно поэтому обращение "Меган Сассекская" не считается нарушением традиций.

Несмотря на просьбу называть ее просто Меган, официально супруга принца Гарри по-прежнему остается герцогиней Сассекской. Однако после отказа от исполнения королевских обязанностей в 2020 году супруги утратили право на обращение "Его/Ее Королевское Высочество".

Ранее OBOZ.UA сообщал, какую "сделку" заключили принц Гарри и Меган Маркл перед визитом в Великобританию и как это должно было помочь уладить семейную драму.

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