Троюродный брат Чарльза III рассекретил настоящую фамилию Меган Маркл: и это не Сассекс

Троюродный брат короля Великобритании Чарльза III лорд Ивар Маунтбеттен раскрыл, какая на самом дале фамилия у Меган Маркл. По словам 62-летнего аристократа, полное имя супруги принца Гарри – Меган Маунтбеттен-Виндзор.

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Об этом он рассказал в интервью журналу Town & Country. Троюродный брат Чарльза III также заметил: хотя недавно бывшая актриса и сменила свою фамилию с Маркл на Сассекс, это абсолютно неправильно, поскольку Сассекская – это титул.

"Это интересно, потому что она абсолютно неправа. Ее фамилия не Сассекс, а Маунтбеттен-Виндзор. Ее детей зовут Арчи и Лилибет Маунтбеттен-Виндзор. Они не Арчи и Лилибет Сассекски, потому что Сассекс – это титул. Итак, они герцог и герцогиня Сассекские, но на самом деле он – Гарри Маунтбеттен-Виндзор, а она – Меган Маунтбеттен-Виндзор", – объяснил аристократ.

Однако с таким заявлением лорда не совсем соглашается редактор издания Daily Mail Ребекка Инглиш, которая специализируется на материалах, что касаются королевской семьи. По ее словам, официальная фамилия семьи Меган Маркл и принца Гарри действительно Маунтбеттен-Виндзор, и именно она указана в документах их наследников. Эту традицию основала еще Елизавета II с мужем, ведь хотели, чтобы "их прямые потомки отличались от остальных членов королевской семьи, не меняя при этом название королевского дома". Однако среди Их Высочеств довольно часто встречаются случаи, когда они используют свой титул как сокращенную форму фамилии.

"Когда принц Гарри служил в армии, его называли Гарри Уэльский, поскольку его отец был тогда принцем Уэльским. Теперь, когда он является герцогом Сассекским, для него абсолютно в рамках протокола использовать имя Гарри Сассекский, а для его жены – Меган Сассекская. Они не делают ничего странного, поскольку это обыкновенный практика в королевской семье и британском дворянстве", – подтвердила мнение коллеги Венди Босберри-Скотт, редактор справочника по титулам Debrett's Peerage and Baronetage.

Напомним, что в начале марта супруга принца Гарри заявила, что сменила свою фамилию с Маркл на Сассекс. Во время разговора с телеведущей Минди Калинг она отметила: "Это так забавно, что ты продолжаешь говорить "Меган Маркл". Ты же знаешь, что теперь я Сассекская". Избранница младшего сына Чарльза III объяснила: такое решение она приняла из-за того, что хотела иметь общую фамилию со своими детьми.

Ранее OBOZ.UA рассказал, почему Чарльз III не лишил королевских титулов принца Гарри и его супругу.

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