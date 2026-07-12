Совершенно секретно: Чарльз III все-таки встретился с внуками от принца Гарри, с которыми не виделся 4 года

Несмотря на многолетний семейный конфликт и недавний скандал вокруг визита принца Гарри в Великобританию, король Чарльз III все же тайно встретился со своим младшим сыном, его женой Меган Маркл и внуками – принцем Арчи и принцессой Лилибет. Тайное семейное воссоединение состоялось в пятницу, 10 июля, в частной резиденции монарха Хайгроув в графстве Глостершир.

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Это стало первой за четыре года встречей британского монарха с внуками от принца Гарри. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источники, близкие к королевской семье.

Встреча проходила в строжайшей тайне. Вместе с королем гостей принимала королева Камилла. В Букингемском дворце отказались комментировать детали, назвав событие "частной семейной встречей".

Для Чарльза III эта встреча стала особенной, ведь он не видел своих самых младших внуков с 2022 года. Тогда Арчи было всего три года, а Лилибет – один. С тех пор дети супругов Сассексов не посещали Великобританию из-за опасений по поводу безопасности после потери права на государственную охрану.

Как сообщает издание, Меган Маркл вместе с детьми незаметно прибыла в Великобританию из своего европейского дома для отдыха, чтобы присоединиться к принцу Гарри. Накануне представители герцогини сообщили, что она откажется от участия в публичных мероприятиях, однако не исключали ее присутствия на частных семейных встречах.

Этот визит состоялся всего через несколько дней после нового скандала вокруг принца Гарри. Команда герцога Сассекского заявила, что он согласился остановиться в Букингемском дворце во время поездки в Великобританию, где для него готовили помещения.

В то же время источники, близкие к королевской семье, утверждали, что принц сначала отказался от приглашения отца, а согласился слишком поздно, когда подготовка уже была отменена. Именно это якобы вызвало недовольство Чарльза III.

Несмотря на напряженные отношения, король, как утверждает издание, давно надеялся на мирное семейное примирение. В то же время во дворце сохраняют осторожность после многочисленных публичных заявлений принца Гарри, его интервью, документальных проектов и мемуаров, в которых он критиковал членов королевской семьи, в частности Чарльза и Камиллу.

Ранее OBOZ.UA сообщал, какую "сделку" заключили принц Гарри и Меган Маркл перед визитом в Великобританию и как это должно было помочь уладить семейную драму.

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