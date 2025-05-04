Королевский эксперт назвал причину, почему 'запасного' принца Гарри и его жену должны лишить титулов

В Британии снова разгорелся скандал вокруг супругов Сассексов – принца Гарри и Меган Маркл. На этот раз их поведение подверг жесткой критике королевский эксперт Эндрю Норман Уилсон, заявив, что пара окончательно потеряла моральное право оставаться герцогом и герцогиней Сассекскими. Причина – очередное нарушение договоренностей с покойной королевой Елизаветой II.

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Скандал разразился после того, как в сети появились кадры подкаста, где Меган Маркл во время интервью с американской бизнесменкой Джейми Керн Лима подписала открытку в подарочную корзину, используя титул "Ее Королевское Высочество Герцогиня Сассекская". Как сообщает эксперт в Daily Mail, после ухода от обязанностей членов королевской семьи в 2020 году Букингемский дворец четко заявил: "Сассексы больше не имеют права использовать титулы Ее и Его Королевского Высочества".

По мнению королевского комментатора, это было не просто нарушение формального этикета, это откровенное неуважение к наследию королевы Елизаветы II, которая еще при жизни поставила четкую границу: либо вы часть королевской семьи и соблюдаете правила, либо идете. Они выбрали второй вариант, но теперь "играются" с тем, что им больше не положено.

В Британии такое поведение вызвало волну негодования. Согласно последним социологическим опросам, более двух третей респондентов считают, что принц Гарри и Меган должны быть окончательно лишены не только обращений Его и Ее Королевское Высочество, но и самих титулов герцога и герцогини Сассекских. Их обвиняют в использовании королевского статуса для личного обогащения, несмотря на отказ от исполнения публичных обязанностей.

Особое возмущение вызывает поведение Маркл. Она неоднократно заявляла о своем стремлении к "независимости" от монархии, однако продолжает активно использовать относящиеся к ней символы. В сети уже появились насмешки о том, сколько времени пройдет, прежде чем титул "Ее Королевское Высочество" появится на банках с вареньем или упаковках печенья из личного бренда Маркл.

Напомним, еще в 2020 году Елизавета II лично настояла на том, чтобы пара не использовала титулы Его и Ее Королевского Высочества, но позволила им оставить номинальные титулы герцога и герцогини Сассекских – с оговоркой, что они больше не имеют отношения к государственной деятельности. После недавних инцидентов все чаще раздаются призывы к королю Чарльзу III пересмотреть даже это компромиссное решение.

Ранее OBOZ.UA писал, что принц Гарри открыто заявил, что хочет "примирения" с королевской семьей. Как утверждает принц, его отец не разговаривает с ним из-за "этих вопросов безопасности", хотя Гарри больше не хочет "воевать" и не знает, "сколько еще осталось" жить отцу.

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