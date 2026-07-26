"Россия продолжает "наносить удары" по обычным гражданским объектам": Зеленский отреагировал на удар по Чернигову. Видео

Россияне продолжают "побеждать" обычные гражданские объекты в Украине. Сегодня, 26 июля, был нанесен совершенно циничный удар с помощью дрона по обычному супермаркету в Чернигове. Удар был нанесён прямо по людям без какого-либо военного смысла.

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В воскресенье вечером, 26 июля, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередные атаки страны-террориста. Он добавил, что на данный момент в Чернигове известно о тринадцати раненых. Двое человек погибли. Среди них – ребенок.

"Мои соболезнования родным и близким. Сейчас на месте работают все необходимые службы и оказывают помощь людям", – сказал президент.

Он также напомнил, что в воскресенье под российской атакой оказался и Запорожье. Террористы наносили удары по региону авиабомбами.

"Один человек погиб, еще один получил ранения. Мои соболезнования родным", – добавил президент.

Он подчеркнул, что эти атаки – это сознательный российский террор, который не имеет никакого военного оправдания.

"Нужны более жесткие санкции против России, больше поддержки для Украины, больше средств для защиты нашего неба и больше возможностей для наших воинов", – резюмировал президент.

Что предшествовало

В воскресенье, 26 июля, враг нанес удар по супермаркету АТБ в Чернигове. Двое погибших, среди них 10-летний ребенок. В этот день россияне также атаковали Запорожье. В областной администрации сообщили о взрывах около 11:30. По предварительным данным, для террора в Запорожье российские войска применили управляемые авиабомбы. Один человек погиб.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 июля российская оккупационная армия продолжила обстрел Харькова. Захватчики применили баражирующий боеприпас "Бандероль" для нанесения удара по жилому дому. В результате атаки погиб человек, также есть много пострадавших.

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