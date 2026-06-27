Инсайдеры раскрыли, какое "соглашение" заключили принц Гарри и Меган Маркл перед визитом в Великобританию и как это поможет уладить семейную драму

Лед в отношениях между супругами Меган Маркл и принцем Гарри и другими членами королевской семьи может растаять после первого за четыре года визита Сассексов с детьми в Великобританию. По данным инсайдеров, младший сын Чарльза III с женой серьезно настроены положить конец длительной вражде, поэтому даже заключили своеобразное "соглашение", согласно которому откажутся от любой коммерческой деятельности во время этой важной поездки.

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Такой шаг герцога и герцогини Сассекских весьма красноречив, ведь именно запрет на развитие собственного дела для действующих членов королевской семьи в свое время возмутил супругов и стал толчком к тому, чтобы покинуть Великобританию, пишет Daily Mail. Как известно, в США пара развивает продюсерскую компанию Archewell Productions, а также Меган Маркл основала бренд товаров для дома, еды и образа жизни As Ever.

"Гарри твердо решил подойти к этому визиту без скрытых мотивов, то есть там не будет никакой коммерческой деятельности – это касается как его самого, так и Меган. Существует определенная договоренность, согласно которой в Великобритании он может выполнять функции королевского лица с ограниченными обязанностями при условии, что это не будет связано с коммерческой деятельностью. В США он может получать деньги", – отметил источник.

Кроме того, принц Гарри обязался позаботиться о том, чтобы время, которое королевская семья проведет вместе, осталось абсолютно частным. То есть герцог и герцогиня Сассекские не должны публиковать никаких постов в социальной сети Instagram или давать интервью о встрече, чтобы не повторить историю 2021 года, когда супруги вынесли на всеобщее обозрение "грязное белье" монархии в беседе с Опрой Уинфри.

Как отмечают инсайдеры, принц Гарри готов пойти на такие уступки, ведь хочет наконец сблизиться с родными. В частности, герцог Сассекский стремится к тому, чтобы его дети – 7-летний принц Арчи и 5-летняя принцесса Лилибет – познакомились со своими братьями и сестрой, детьми принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

"Чарльз дал ему понять, что очень хочет увидеться со своими внуками. Гарри с нетерпением ждет этого визита и надеется наладить отношения. Именно этого все и стремятся. Еще несколько месяцев назад было решено, что он приедет в Великобританию вместе с детьми и Меган", – сообщил инсайдер.

Однако у Меган Маркл есть определенные опасения по поводу визита в Великобританию. Дело в том, что после решения переехать в США в 2022 году и отказа от королевских обязанностей Сассексы лишились права на автоматическую государственную полицейскую охрану. По этой причине супруга принца Гарри испытывает беспокойство по поводу вопросов безопасности.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что подруга Меган Маркл раскрыла истинное поведение герцогини, которую обвиняют в "промывании мозгов" принцу Гарри.

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