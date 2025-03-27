Маяки на пути через темноту: премьера клипа от CHEEV

По словам артиста, песня "Як маяки" была создана в начале 2024 года, но впервые представлена на большом сольном концерте в Жовтневом дворце.

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"Як маяки" – не просто музыка, а глубокая метафора поиска света в самые темные времена. Это история о том, как важно не останавливаться, даже когда кажется, что цель далека – потому что подлинный смысл скрыт в самом пути.

Съемки клипа прошли на Киевском море, что символически подчеркивает тематику песни. В видео также использованы эксклюзивные кадры из большого сольного концерта CHEEV, который 23 марта состоялся в Октябрьском дворце. Эмоциональная мощь живого выступа переплетается с лирической атмосферой трека.

Напомним, артист продолжает свой всеукраинский тур, уже собравший тысячи слушателей в разных городах. Ближайшие концерты CHEEV даст 28 марта во Львове, 4 апреля – в Луцке, 5 и 6 апреля – в Ровно и Житомире соответственно.

Трек "Как маяки" уже доступен на всех цифровых платформах.